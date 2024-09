Red Bull garante que ‘Monza expôs causa do problema’ do RB20 e crê em evolução

Sergio Perez em Marina Bay, no GP de Singapura (Foto: MOHD RASFAN/ AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 28/09/2024 - 14:38 • Rio de Janeiro (RJ)

A Red Bull perdeu a liderança no Mundial de Construtores para a McLaren, mas ainda assim acredita que está no caminho certo. Desde o desastre no GP da Itália — sexto para Max Verstappen e oitava posição para Sergio Pérez —, Christian Horner acredita que este foi o ponto mais baixo na temporada.

A queda de desempenho do RB20 foi latente, a ponto do tricampeão chamá-lo de “monstro”, à medida que as chances de segurar a ascensão de Lando Norris venham diminuindo. Ao passo que, na visão do chefe da equipe, a experiência em Monza acabou sendo ótimo para coleta de dados e possibilitou descobrir a causa do que estava errado no manuseio do carro.

— Monza realmente expôs a causa do problema. Então, estou considerando esta prova como nosso ponto mais baixo e estamos começando a construir a partir disso. Obviamente, a diferença para Lando foi significativa, mas agora temos um mês para trabalhar duro e tentar levar algum desempenho para Austin — disse.

Em Singapura, Verstappen chegou na segunda colocação, mesmo a uma boa margem de distância para Norris, que venceu a prova. A diferença entre eles no campeonato é de 52 pontos (331 a 279 para o neerlandês) faltando seis corridas para o fim da temporada. Embora os resultados não estejam sendo animadores, ao menos, para Horner, indicam um caminho.

— Se considerar onde estávamos algumas semanas atrás, acho que fizemos algum progresso real. Temos uma linha de desenvolvimento e entendemos alguns dos problemas com o nosso carro e estamos resolvendo. Haverá muitas noites em Milton Keynes — analisou Christian.

— Fomos melhores em Baku e em Singapura. A McLaren é a referência no momento e temos que nos recuperar. Temos a capacidade de fazer isso. A atualização da Red Bull para Austin ainda não foi aprovada, mas ainda o prazo está folgado. —

— Temos muitas informações úteis das últimas corridas, mas são locais bem diferentes das curvas arrebatadoras de Austin e no México. O Brasil também é diferente, então, será interessante. Todos estão motivados e ainda estamos lutando pelos dois campeonatos — completou Horner.

A Fórmula 1 volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.