Hamilton se declara após pilotar Ferrari: ‘Um dos melhores sentimentos da vida’

Enfim, Lewis Hamilton conduziu uma Ferrari. O heptacampeão mundial participou de uma atividade privada com a SF-23, carro utilizado pelo time na temporada 2023, no circuito de Fiorano, na Itália. Foi a primeira experiência do britânico pela Scuderia após uma passagem de 12 temporadas e 6 títulos mundiais pela Mercedes.

Hamilton revela capacete para estreia com Ferrari na Fórmula 1

O teste de Hamilton com a Ferrari foi marcado por simulações de largada, voltas com pneus de chuva na primeira saída e eventualmente um curto "stint" com pneus duros. Segundo o site britânico "The Race", Lewis chegou a sair da pista na curva 1, indicando a dificuldade de aquecer os compostos por conta da baixa temperatura. Após a experiência, classificou como um dos melhores sentimentos da vida.

— Sou sortudo o suficiente por ter vários "primeiros" na minha carreira, desde o primeiro teste até primeira corrida, pódio, vitória e campeonato. Não tinha certeza de quantos mais "primeiros" eu teria, mas pilotar um carro da Ferrari pela primeira vez foi um dos melhores sentimentos da minha vida — declarou Hamilton.

Quando Hamilton pilotará a Ferrari novamente?

A Ferrari ainda não anunciou quando será o próximo teste de Hamilton pela equipe, mas a expectativa é que aconteça em Barcelona, na Espanha, nas semanas seguintes. Esta deve ser a última aparição antes da pré-temporada do Bahrein.

— Quando liguei o carro e sai da garagem, tinha um sorriso grande no rosto. Me lembrei da vez que testei um carro pela primeira vez. Foi um momento tão especial e animador. E aqui estou, quase 20 anos depois, sentindo estas emoções de novo. Já sabia de fora o quão apaixonada é a família Ferrari. Mas presenciar em primeira mão como piloto foi inspirador. A paixão corre nas veias deles e você não consegue não ficar energizado. Sou muito grato ao amor que senti de todos em Maranello nesta semana. Temos muito a fazer, mas mal posso esperar para começar — completou.

Lewis Hamilton durante primeiro treino com a Ferrari, antes da temporada 2025 da Fórmula 1 (Foto: Handout/Ferrari/AFP)

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. O campeonato de 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.