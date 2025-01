Red Bull dispara: ‘Verstappen derrota Hamilton até com carro medíocre’

Enquanto todo o universo da Fórmula 1 acompanha com atenção os primeiros passos de Lewis Hamilton com a Ferrari, Helmut Marko, consultor da Red Bull, resolveu colocar lenha na fogueira. Segundo o austríaco, mesmo que o time de Milton Keynes entregue um carro “medíocre” em 2025, Max Verstappen ainda poderá derrotar o britânico.

Após dominar completamente as primeiras corridas da temporada passada, o neerlandês soube extrair o melhor do RB20 em diversos momentos e minimizou os danos em cada etapa para conquistar o tetracampeonato. Por outro lado, a escuderia liderada por Christian Horner não conseguiu segurar McLaren e Ferrari, que se desenvolveram ao longo do ano, e terminou o Mundial de Construtores apenas na terceira posição.

Ao analisar o campeonato que está prestes a começar, Marko deixou claro que as duas rivais continuam sendo as principais ameaças, já que a Mercedes, na opinião dele, não deve demonstrar muita força. Entretanto, ao falar sobre os pilotos da atual campeã, disse que Lando Norris ainda não está preparado mentalmente para brigar pelo título e que Oscar Piastri, por sua vez, ainda é muito inexperiente.

— As duas equipes desenvolveram a melhor base para seus carros na última temporada e conseguiram se sair bem na maioria dos circuitos. Elas podem continuar evoluindo a partir desse ponto. Mas nenhum dos pilotos se destaca para mim — disse Helmut em entrevista ao Sport Bild.

Logo em seguida, mudou o foco para a escuderia de Maranello. Embora tenha reconhecido a força de Charles Leclerc na classificação, declarou que o monegasco ainda comete muitos erros aos domingos, enquanto que Hamilton, de acordo com o consultor, pode ter dificuldades para manter um bom ritmo ao longo de toda a temporada.

— Charles Leclerc é bom em classificações, mas comete muitos erros nas corridas. E Lewis Hamilton ainda tem velocidade, mas será que consegue se manter rápido por toda a temporada? Tenho minhas dúvidas quanto a isso. Mesmo que tenha uma boa Ferrari e a gente faça uma Red Bull medíocre para o Max, eu ainda apostaria no Max — concluiu.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.