Hamilton revela capacete brillhante para GP de Las Vegas da Fórmula 1
Hamilton nunca venceu o GP de Las Vegas
Lewis Hamilton, piloto da Ferrari, revelou o capacete que vai utilizar no GP de Las Vegas da Fórmula 1, que será realizado entre os dias 20 e 23 de novembro. Dessa vez, o piloto traz um design prateado e brilhante, diferente do seu habitual amarelo com detalhes em vermelho.
Além disso, o heptacampeão da Fórmula 1 e seu companheiro de equipe Charles Leclerc vão usar macacões novos, com três tons diferentes de vermelho, em comemoração aos 20 anos da colaboração da equipe de Maranello com a Puma.
— Haverá o bordô original, exibido no 1000º GP de Fórmula 1 da Scuderia; o vermelho do carro de 2007, que conquistou o título de pilotos com Kimi Räikkönen; e o vermelho do F2008, que garantiu o título de construtores na temporada seguinte com o finlandês e Felipe Massa — explica o site oficial da Ferrari.
Ferrari tem desempenho ruim no GP de São Paulo
o GP de São Paulo, realizado na semana passada, a dupla de pilotos da Ferrari abandonou a corrida. Lewis Hamilton sofreu uma colisão com o argentino Franco Colapinto logo no início, enquanto Charles Leclerc levou a pior após o toque entre Oscar Piastri e Andrea Kimi Antonelli, que lançou o carro do piloto da Mercedes contra a Ferrari.
