Hamilton relembra passado e se encanta com evolução da McLaren

Lewis Hamilton em Mônaco 2024 (Foto: CLAUDIA GRECO / POOL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 29/05/2024 - 14:30 • Rio de Janeiro

Lewis Hamilton saiu da McLaren para seguir com a Mercedes em 2013, mas não deixou de estar feliz pela evolução que sua antiga equipe está apresentando na Fórmula 1. O heptacampeão elogiou o trabalho da dupla formada por Lando Norris e Oscar Piastri e afirmou que ver o time britânico ocupando novamente a parte de cima da tabela é algo que lhe deixa contente.

A McLaren despontou como uma das grandes forças da F1 em 2024 após o robusto pacote de atualizações que levou para o GP de Miami. Graças a isso, Lando Norris foi capaz de bater Max Verstappen na etapa na Flórida e venceu pela primeira vez na carreira. Duas semanas mais tarde, o #4 quase repetiu o feito durante o GP da Emília-Romanha.

(Foto: Andrej Isakovic/AFP)

A McLaren não conseguiu se colocar como a força a ser batida no GP de Mônaco, mas ainda viu Piastri e Norris terminarem em segundo e quarto, respectivamente.

Hamilton iniciou sua carreira na Fórmula 1 em 2007 na McLaren e conquistou seu primeiro título com a equipe em 2008. Lewis permaneceu em Woking até o fim de 2012 e se juntou à Mercedes no início de 2013. Apesar de ter seguido um caminho diferente na categoria, o heptacampeão não deixou de ficar contente com as conquistas do time britânico.

“Acho que ele [Lando Norris] está fazendo um ótimo trabalho. “Oscar [Piastri] também está muito bem, ele só não teve muita sorte nas últimas corridas. Estou muito animado para ver os dois e como eles progridem. Mas também estou contente para ver como a McLaren evolui. Isso aquece meu coração, porque estive com eles há alguns anos. Então é muito legal”, disse Lewis.

Lewis Hamilton liderou o primeiro Treino Livre do GP de Mônaco (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

“Espero que possamos chegar mais perto também. A McLaren mostrou que é possível diminuir a diferença e recuperar o atraso se fizer um bom trabalho. Isso os inspira a seguir em frente”, finalizou Hamilton.

A Fórmula 1 retorna de 7 a 9 de junho com o GP do Canadá, nona etapa da temporada 2024.