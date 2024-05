Leclerc passa Lauda e se isola como 2º piloto com mais poles pela Ferrari

Charles Leclerc é o piloto monegasco da Ferrari que venceu o GP de Mônaco (Foto: Nicolas Tucat / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 29/05/2024 - 13:53 • Rio de Janeiro

A pole conquistada no último sábado (25) foi a mais importante da carreira de Charles Leclerc, já que propiciou ao piloto da Ferrari a primeira vitória correndo em casa, no GP de Mônaco. Mas foi uma pole também importante nas estatísticas históricas da equipe italiana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A pole nas ruas de Monte Carlo foi a 24ª da carreira do monegasco na F1, mas também com as cores da Ferrari. A marca superou as 23 registradas pelo tricampeão Niki Lauda quando esteve na equipe italiana. Agora, apenas Michael Schumacher, com incríveis 58 vezes, assegurou mais posições de honra para a Ferrari do que Leclerc.

Charles Leclerc, da Ferrari liderou o TL 2 do GP de Mônaco (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Lauda aparece em terceiro na lista, que ainda tem nas primeiras posições o brasileiro Felipe Massa, com 15, e Alberto Ascari, com 13. Na sequência surgem Sebastian Vettel, com 12, Jacky Ickx e Rubens Barrichello, também brasileiro, com 11.

➡️ Leclerc revela dificuldade para enxergar nas últimas voltas em Mônaco; entenda

➡️ Red Bull mira entender problemas do RB20 com zebras e usa até RB como parâmetro

➡️ Sainz revela o que espera da Red Bull nas “pistas normais” e destaca pressão em Verstappen

Charles tem uma proporção pouco comum na F1 de 4 poles para cada vitória conquistada (são 24 para 6). No ano passado, Leclerc largou cinco vezes da posição de honra do grid, enquanto Mônaco foi a primeira em 2024.

Com a vitória em Mônaco, Leclerc reduziu bem a distância para o líder Max Verstappen na classificação do Mundial de Pilotos da F1 2024. Agora, 31 pontos separam os dois pilotos.

A Fórmula 1 retorna de 7 a 9 de junho com o GP do Canadá, nona etapa da temporada 2024.

Confira o ranking dos recordistas de poles pela Ferrari: