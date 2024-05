O último a dividir a liderança no quesito pontuação com Verstappen foi Lewis Hamilton (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 29/05/2024 - 14:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Max Verstappen recebeu, mais uma vez, a maior nota geral de um piloto da Fórmula 1 no jogo oficial da categoria, o F1 24 produzido pela EA Sports. O neerlandês, atual tricampeão mundial, tem 96 de pontuação em um máximo de 100, mais do que qualquer outro do grid no momento em que o jogo foi lançado. O mais próximo é Fernando Alonso, da Aston Martin, que tem 92. Nenhum outro está na casa dos 90.

A nota de Verstappen é uma repetição da temporada passada, quando o F1 23 recebeu uma atualização em meio ao campeonato e elevou o número do piloto — que se tornou embaixador da marca em 2023. No entanto, é a primeira vez que Max recebe uma pontuação tão alta em um momento de lançamento.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O último a dividir a liderança no quesito pontuação com Verstappen foi Lewis Hamilton, que empatava com o neerlandês nas edições de 2021, com 95, e 2022, com 94. Em 2024, entretanto, o heptacampeão mundial recebeu uma nota 89.

➡️ Leclerc passa Lauda e se isola como 2º piloto com mais poles pela Ferrari

➡️ Red Bull mira entender problemas do RB20 com zebras e usa até RB como parâmetro

➡️ Sainz revela o que espera da Red Bull nas “pistas normais” e destaca pressão em Verstappen

As pontuações gerais são uma espécie de média de outros quatro atributos: experiência, pilotagem, noção e ritmo. Verstappen só não lidera no primeiro, que tem Alonso com 99. Em todos os outros três, o atual tricampeão tem as marcações mais altas.

(Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

De todos os pilotos do grid, dois estão acima de 90 [Verstappen e Alonso], enquanto outros 17 ocupam a casa dos 80. O único que recebeu uma nota menor foi Logan Sargeant, que tem 70 de pontuação. O americano tem um ponto a menos do que no ano passado — a pior nota desde que Guanyu Zhou recebeu o mesmo número no F1 22.