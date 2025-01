Ferrari explica acidente de Hamilton em Barcelona

A semana de testes particulares da Ferrari no Circuito da Catalunha, em Barcelona, teve drástica interrupção para os pilotos titulares na tarde da última quarta-feira. Lewis Hamilton bateu e acabou causando grave contratempo que encerrou os trabalhos do dia. Após avaliação inicial, a Ferrari tem ideia do que causou o acidente.

A informação é do portal italiano AutoRacer. A equipe tem entendimento inicial que uma ondulação na pista acabou por pegar o Hamilton no momento errado e tirou o controle das mãos do heptacampeão.

O acidente de Lewis Hamilton, segundo a imprensa italiana, causou danos na parte dianteira do carro, incluindo o chassi e a suspensão. A Ferrari ainda conseguiu superar os contratempos, mas a falta de luz natural do fim da tarde em Barcelona impediu que Charles Leclerc fosse à pista para completar a sessão.

Nesta quinta-feira, a equipe vermelha segue na Catalunha, mas sem os dois titulares. O reserva Antonio Giovinazzi e o jovem sueco Dino Beganovic devem liderar os testes. Beganovic faz parte da Academia da Ferrari e terminou em sexto lugar a temporada 2024 da Fórmula 3.

Lewis Hamilton com macacão vermelho da Ferrari (Foto: Ferrari)

O teste privado é parte do regulamento da F1 — o chamado TPC (teste com carros antigos, na sigla em inglês). As equipes têm a permissão para fazer 1.000 km em quatro dias para avaliar elementos, mas com pneus protótipos e com carros com dois anos de uso. No caso da Ferrari, a escolha foi pelo modelo da temporada 2023, com ganhou o GP de Singapura com Carlos Sainz. A ideia é proporcionar a Hamilton uma melhor e mais rápida adaptação ao time italiano. O britânico andou pela primeira vez na semana passada, em Fiorano, e voltou à pista nesta terça-feira. Mas a batida de hoje acabou por encerrar mais cedo os trabalhos.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc voltam ao cockpit da Ferrari na próxima semana, durante os testes da Pirelli, que avalia os pneus para a temporada 2026. A sessão vai acontecer também em Barcelona.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.