Parece que a ficha finalmente caiu para Toto Wolff quanto à ida de Lewis Hamilton para a Ferrari. Depois de uma semana em que os olhos do mundo voltaram-se para a estreia do heptacampeão ao volante do icônico carro vermelho, o chefe da Mercedes descreveu a sensação de ver o agora ex-comandado no time rival.

— É meio como se você se divorciasse amigavelmente e tudo estivesse bem, e então visse o cônjuge pela primeira vez com uma nova pessoa — disse o chefe da Mercedes à Sky Sports.

Antes de ir para Ferrari, Hamilton fez história na Mercedes

Hamilton e Mercedes viveram um dos casamentos mais bem-sucedidos da era híbrida da Fórmula 1. Juntos, conquistaram oito títulos de Construtores, enquanto o piloto anotou mais seis Mundiais de Pilotos. Só que a última atualização no regulamento técnico tirou a Mercedes do protagonismo.

Para piorar, os dois começaram a não falar mais a mesma língua: enquanto os alemães insistiam no famigerado "zeropod" até a metade da temporada 2023, Lewis havia dito ainda em 2022 que se tratava de uma direção errada no desenvolvimento do carro. A relação começou a ficar desgastada.

Toto Wolff é o chefe da Mercedes na Fórmula 1 (Foto: Divulgação/Mercedes)

Veio então o divórcio e, embora Wolff afirme que se tratou de uma separação “amigável”, admitiu que foi estranho ver o parceiro de longa data exibindo o símbolo da equipe italiana.

— Mas estou muito feliz por ele, e disse a ele que aquelas fotos que fez eram icônicas. Elas foram muito bem selecionadas, o que não é nenhuma surpresa sobre Lewis — completou.

Depois da primeira sessão de testes com a SF-23 em Fiorano, Hamilton seguiu para mais três dias de atividades em Barcelona, Espanha, mas a batida no muro na quarta-feira (29) deixou o carro bastante danificado. A Ferrari acredita que uma ondulação no asfalto da pista catalã possa ter causado o acidente.

Lewis Hamilton durante primeiro treino com a Ferrari, antes da temporada 2025 da Fórmula 1 (Foto: Handout/Ferrari/AFP)

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. Lewis Hamilton fará sua estreia oficial na Ferrari no GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.