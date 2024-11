Hamilton lamenta fase ‘devastadora’ da Mercedes: ‘Não ligo se ficar atrás de Russell’

Lewis Hamilton teve um GP de São Paulo movimentado. Após ser eliminado no Q1, o britânico da Mercedes nadou até o 10º lugar em Interlagos, vencendo uma batalha com Sergio Pérez, da Red Bull, para levar o último ponto disponível. O ponto alto do heptacampeão acabou sendo a exibição com a McLaren MP4/5B de Ayrton Senna, antes da prova.

Foi também a última corrida de Hamilton no Brasil enquanto representante da Mercedes, já que está de malas prontas para correr pela Ferrari em 2025. O piloto heptacampeão admitiu que o desempenho não é bom, especialmente por ver o companheiro de equipe George Russell liderar parte da prova e fechar no quarto lugar.

- Não é bom. É devastador ter essas corridas ruins na segunda metade, mas o que posso dizer é que tentamos, estamos vindo para o fim de semana, mas é inaceitável, não é bom o suficiente. Precisamos assumir culpa, eu preciso assumir culpa, mas estou fazendo o melhor que posso. O carro foi um dos piores no fim de semana, não sei o que é, precisamos entender. Os mecânicos fizeram um grande trabalho, treinando pit-stop às 04h00. Todo o trabalho que fizeram durante o fim de semana…um dos carros estava funcionando melhor. Há potencial - concluiu.

Restam três corridas para o fim da passagem de Lewis pela Mercedes, e o heptacampeão admitiu que não está interessado em desempenho e tem como objetivo apenas “não bater” até o fim do ano. A Mercedes está isolada no quarto lugar no Mundial de Construtores, com 382 pontos.

- Vou focar em outra coisa, não estou brigando por títulos, não importa onde terminaremos o campeonato, não ligo de terminar à frente ou atrás do George (Russell). Só quero manter o carro longe do muro, tentar marcar pontos se conseguir para o time. Se me derem um carro que não quique na pista nas próximas corridas, posso conseguir resultados melhores. Estou ansioso pelo natal - completou.

A Fórmula 1 agora tem duas semanas de descanso e volta apenas no fim de semana dos dias 22 a 24 de novembro, na segunda edição do GP de Las Vegas.