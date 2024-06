Russell vê vitória cair no colo após batida de Norris e Verstappen no GP da Áustria de F1

Russell conquistou sua segunda vitória na Fórmula 1 (Foto: Jure Makovec / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 30/06/2024 - 12:03 • Spielberg (AUT)

George Russell esperava um pódio para confirmar o crescimento da Mercedes na temporada 2024 da Fórmula 1, porém recebeu a vitória de presente no GP da Áustria deste domingo (30). O britânico vinha em terceiro quando a sorte resolveu lhe sorrir no instante em que Max Verstappen e Lando Norris se acharam na briga pelo primeiro lugar.

A corrida se desenhava para o costumeiro roteiro de domínio da Red Bull diante da aficionada torcida presente em massa no circuito de Spielberg, só que um erro raríssimo dos taurinos nos boxes colocou a McLaren de vez no jogo no stint final. E enquanto Max reclamava muito da falta de aderência, Norris tentava de todas as formas achar alguma brecha no paredão neerlandês que se formou diante dele.

Dali em diante, foi literalmente ataque contra defesa. Na volta 59 de 71, Norris mergulhou por dentro na curva 3, mas perdeu o ponto de freada e teve de devolver posição para não ser punido. Só que Lando ficou no limite dos excessos de limite de pista e, de fato, a quarta escapada não foi ignorada pelos comissários.

Mesmo assim, Norris não quis saber e foi desesperado na tentativa de ter o gosto de apenas cruzar a linha de chegada à frente do neerlandês, e a ousadia que tanto faltou em outras vezes veio de forma exagerada dessa vez. Como Verstappen não é do tipo que levanta o pé, os dois se tocaram e ambos tiveram de ir aos boxes para trocar os pneus furados. Max sobreviveu, mas Lando abandonou.

Oscar Piastri ficou em segundo e por pouco não buscou Russell, mas o safety-car virtual freou o ímpeto do australiano. Carlos Sainz fechou o pódio, com Lewis Hamilton em quarto. Verstappen ainda levou o RB20 ao quinto posto, com Nico Hülkenberg em corrida heroica com a Haas, ganhando o sexto posto sobre Sergio Pérez na última volta. Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Pierre Gasly fecharam o top-10.

A Fórmula 1 volta de 5 a 7 de julho em Silverstone para o GP da Inglaterra, o último da perna tripla atual.

Confira como foi a corrida da F1 no Red Bull Ring:

Após um início de domingo marcado pela primeira vitória de Gabriel Bortoleto na Fórmula 2, a F1 tomou o grid com Verstappen na primeira posição mais uma vez, tempo 0s4 mais rápido que o de Norris. A expectativa, no entanto, era que a disputa fosse mais equilibrada que o visto no sábado, uma vez que a McLaren confirmou na sprint que tem nas mãos um ritmo de corrida forte.

Nas escolhas de pneus, todos foram para o primeiro stint calçados com os médios da gama C3, C4 e C5 levada pela Pirelli para o Red Bull, exceção a Guanyu Zhou, que partiria do pit-lane após mudanças no carro promovidas pela Sauber já com os duros. Os pilotos, então, partiram para a volta de apresentação com 29°C de temperatura, 48°C de asfalto e apenas 36% de umidade relativa do ar.

Assim que a direção de prova autorizou a largada, Verstappen fez o de sempre, enquanto Norris teve um pouco mais de trabalho com Russell e quase perdeu o segundo posto. Hamilton acompanhou o salto do companheiro de equipe e deixou Sainz para trás, exatamente como o heptacampeão intencionava para não ver a corrida comprometida. Destaque também para Pérez, pulando para sexto graças a má largada de Leclerc.

O monegasco, aliás, acabou sofrendo avarias na asa dianteira ao ser ensanduichado por Piastri e Pérez na freada da curva 1 e foi obrigado a ir para os boxes, despencando para 19º. Volta 1 completada, e Verstappen já colocava mais de 1s sobre Norris, enquanto Hamilton se aproximava perigosamente de Russell em briga válida pelo segundo lugar.

Volta 3, e Lewis usou o DRS para efetuar a ultrapassagem na curva 1, porém levou o troco do companheiro de equipe no mesmo artifício. Depois foi a vez de Sainz aparecer à frente do #44 da Mercedes, mas o espanhol não conseguiu escapar o suficiente para bloquear o uso da asa móvel para o rival, tendo de fazer linhas defensivas para evitar a ultrapassagem. Depois, o rádio recuperado mostrou a razão da troca: a Mercedes instruiu Hamilton a abrir passagem para evitar punição por uma possível espalhada vantajosa ainda na largada.

Enquanto isso, na volta 7, Piastri anotou belíssima manobra sobre Pérez, assumindo o sexto posto e tentando descontar a vantagem já em 2s que Hamilton tinha à frente. Na liderança, a distância entre Verstappen e Norris era acima de 3s.

A primeira janela de pit-stops abriu na volta 10 de 71, com os carros da Haas, além de Ricciardo e Alonso. De destaque, Magnussen e Hülkenberg em uma briga roda a roda, com o dinamarquês levando a melhor no undercut sobre o próprio companheiro, porém Nico recuperou o posto na sequência.

Na volta 17, Leclerc foi novamente chamado aos boxes, agora para colocar compostos médios e tentar alguma coisa que fosse, ao menos captação de dados para a Ferrari voltar aos trilhos na temporada. Sainz ainda sustentava o quarto lugar, agora com mais de 2s de vantagem para Hamilton, que mantinha Piastri atrás por 1s6.

Volta 22, Hamilton fez a primeira troca em 2s5, enquanto o pit-stop de Pérez foi em 2s1. O britânico retornou à pista em sexto e o mexicano em nono, atrás dos carros da Haas. No final da 23, foi a vez das paradas de Verstappen e Norris, e a Red Bull surpreendentemente trabalhou mal, em uma troca em apenas 2s7. Só que a McLaren também não aproveitou a rara oportunidade e fez uma troca em 2s6. E no momento em que ambos foram liberados, Max forçou a preferência, obrigando Norris a frear bruscamente — caso típico de unsafe release anotado pela direção de prova.

Enquanto Alonso tomava 10s de punição por catapultar Zhou em disputa e Hamilton levava 5s por pegar a faixa branca na entrada do pit-lane, Piastri foi para a troca obrigatória, voltando à pista com os duros atrás de Hamilton. Posições restabelecidas na volta 27, Verstappen retornava à liderança, 6s9 à frente de Norris. Russell, de médios para o segundo stint, vinha em terceiro, com Sainz, Hamilton, Piastri, Pérez, Hülkenberg, Magnussen e Ricciardo fechando o top-10.

No pelotão intermediário, as Alpine ensaiavam nova estranhada, com Gasly pressionando pelo rádio para Ocon atacar logo Alonso na briga pelo 12º. Quando o #31 finalmente deixou o veterano da Aston Martin para trás, Gasly também não perdeu tempo e partiu para o ataque sobre Esteban — que não alivou nada e, já demitido, jogou Pierre para fora. Alonso, de camarote, limitou-se a dizer “Uau!”.

Volta 33, foi a vez de Pérez tomar 5s de punição por exceder o limite de velocidade nos boxes. E mais dois giros depois, Leclerc retornou mais uma vez ao pit-lane para nova troca — a terceira, e outro jogo de médios para o #16.

No giro 40, Verstappen, com 8s de vantagem e ainda ameaça de punição, avisou pelo rádio que não sabia exatamente o porquê, mas os pneus não estavam rendendo bem. Coincidência ou não, Norris tirou 1s na volta seguinte. Paralelo a isso, Novo enrosco entre as Alpine, com Gasly indo para o tudo ou nada e finalmente ganhando a posição do ainda companheiro de equipe na marra.

Volta 44 de 71 e com mais uma parada prevista pelo caminho, Norris baixou mais a distância e ficou a 6s de Max. Nos giros seguintes, os dois pegaram trânsito pelo caminho, e a diferença estabilizou.

Giro 47, Russell abriu a janela final de paradas para os ponteiros e retornou em sexto com os duros. Sainz, então, fez o mesmo, porém calçou os médios no mesmo instantes em que Verstappen surgia novamente no rádio e mandava: “Não vou conseguir segurá-lo atrás com esses pneus por muito tempo”. A vantagem, no entanto, era de 7s para Lando.

Na 51, ainda reclamando bastante, Max recebeu o comando para entrar nos boxes, e mais uma vez a troca da Red Bull foi desastrosa, em 6s5, só que, dessa vez, a McLaren não bobeou e devolveu Norris a apenas 1s2 de distância para o tricampeão.

Dali em diante, com 55 de 71 voltas, a corrida se transformou. Era Verstappen fritando pneus contra Norris muito mais rápido e ficando dentro da zona de detecção da asa móvel já no giro seguinte. Lando chegou a ficar a 0s3, ensaiando a manobra, porém Max resistiu e ainda aproveitou o trânsito para respirar um pouco, só que por um tempo mínimo. Na volta 59, veio a primeira tentativa, com Lando efetuando a ultrapassagem, mas devolvendo posição por fazê-la usando a área de escape. Depois, na 63, Norris tentou de novo e jogou Max para fora da pista na curva 3.

A bola ali foi cantada. Determinado e com 5s à vista a serem pagos por excesso de limites de pista, Norris foi para o tudo ou nada, e como Verstappen já estava irritado com a falta de aderência e o jogo inesperadamente duro do #4, os dois se tocaram e não tiveram outra escolha a não ser irem aos boxes.

Max ainda voltou de macios e terminou em quinto mesmo com 10s de punição. Em contrapartida, Lando abandonou. Melhor para a Mercedes e Toto Wolff, desesperado pelo rádio em súplicas para que Russell não fizesse nada de errado até a bandeirada.

F1 2024, GP da Áustria, Red Bull Ring, Resultado Final:

1 G RUSSELL Mercedes 71 voltas

2 O PIASTRI McLaren Mercedes + 1.906

3 C SAINZ Ferrari + 4.533

4 L HAMILTON Mercedes + 23.142

5 M VERSTAPPEN Red Bull RBPT Honda + 37.253

6 N HÜLKENBERG Haas Ferrari + 54.088

7 S PÉREZ Red Bull RBPT Honda + 54.672

8 K MAGNUSSEN Haas Ferrari + 1:00.355

9 D RICCIARDO RB RBPT Honda + 1:01.169

10 P GASLY Alpine + 1:01.766

11 C LECLERC Ferrari + 1:07.056

12 E OCON Alpine + 1:08.325

13 L STROLL Aston Martin Mercedes 1 volta

14 Y TSUNODA RB RBPT Honda 1 volta

15 A ALBON Williams Mercedes 1 volta

16 V BOTTAS Sauber Ferrari 1 volta

17 G ZHOU Sauber Ferrari 1 volta

18 F ALONSO Aston Martin Mercedes 1 volta

19 L SARGEANT Williams Mercedes 2 voltas

20 L NORRIS McLaren Mercedes DNF