GP de Las Vegas de F1: horário e onde assistir aos treinos livres

Após longa pausa, a Fórmula 1 volta ao trabalho neste fim de semana. A categoria aterrissa em Las Vegas (EUA), na 22º etapa da categoria. A corrida acontecerá na madrugada de domingo (24), com largada às 3h (de Brasília), no Circuito Las Vegas Strip, montado nas principais ruas da “Cidade do Pecado”. Os treinos livres começam nesta quinta-feira (21), às 23h30m (de Brasília), e vão até sexta-feira (22), com o segundo, às 3h (de Brasília), e o terceiro, às 23h30m (de Brasília). Na madrugada de sábado (23), também às 3h (de Brasília), haverá o treino de classificação. Todos têm transmissão do Bandsports e da F1TV.

Decisão em Las Vegas

Max Verstappen lidera o campeonato com 393 pontos e está próximo do tetracampeonato. Lando Norris é o único com chance de desbancar o holandês. No entanto, precisará da sorte de Las Vegas e fazer um bom trabalho na pista. Caso vença, o holandês, assim como o seu sogro, Nelson Piquet, irá conquistar o título da temporada de F1 na “Cidade do Pecado”.

O GP de Las Vegas, no estado americano de Nevada (Foto: Mark Thompson/AFP)

Segundo ano de Las Vegas na Fórmula 1

O sonho antigo da Liberty Media foi realizado em 2023, com a estreia do GP de Las Vegas. A empresa desejava aumentar a participação da F1 no mercado norte-americano. A prova contou com boas disputas na pista e foi cercada de expectativas, principalmente por ter como cenários os famosos cassinos, além de passar pela famosa Las Vegas Strip.

GP de Las Vegas

Treinos Livres

Quinta-feira, 21 de novembro

Treino livre 1: 23h30m — Bandsports e F1TV



Sexta-feira, 22 de novembro

Treino livre 2: 3h — Bandsports e F1TV

Treino livre 3: 23h30m — Bandsports e F1TV