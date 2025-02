Lewis Hamilton já iniciou os trabalhos em sua nova equipe. Nesta quarta-feira (19), a Ferrari mandou os dois pilotos à pista com a SF-25, carro para a F1 2025. Com a chegada do heptacampeão mundial, no entanto, as expectativas para a volta do campeonato são cada vez mais crescentes. Assim, o piloto britânico, enquanto a temporada da Fórmula 1 não se inicia, continua o trabalho de se ajustar à nova equipe e realidade.

Após a estreia com a SF-25, em Fiorano, Hamilton falou sobre sua adaptação com a Ferrari. Segundo o piloto, o ato de estabelecer relações profundas com a equipe e promover crescimento coletivo é algo que leva muito tempo e esforço.

- Sei quanto tempo leva para construir confiança e ajudar a equipe a crescer junto das pessoas. Vivi isso com Mercedes e McLaren, e realmente curto essa longevidade que tive nos lugares e as relações que construí no caminho. Isso não acontece da noite para o dia - afirmou Hamilton, e completou:

- Mas é um passo enorme. Não podia ser maior. A companhia é enorme e a paixão dos fãs, dos tifosi, das pessoas de dentro mostra o desejo de ganhar. E você acaba não querendo decepcioná-los. Você quer entregar e cumprir sua palavra.

Além de naturalizar o trabalho junto à nova equipe, com a Ferrari, Lewis Hamilton garante que no quesito pessoal também se trata de um enorme desafio. Afinal, estabeleceu a busca por perfeição como meta, algo que exige melhora franca até nos pequenos detalhes do dia a dia.

- Decidi vir neste ano, e minha resolução, minha mentalidade, é que preciso melhorar em absolutamente todas as áreas. Não é só a parte pessoal e a necessidade de chegar aqui (e estabelecer relações), mas tenho de melhorar até a parte física, minha divisão de tempo, todas essas coisas diferentes. Definitivamente, tenho feito, estou fazendo e vou continuar fazendo isso na minha busca por perfeição e para alcançar o sucesso que é meu objetivo. Mas é muito trabalho, preciso dizer - concluiu Hamilton.

A Fórmula 1 se aproxima da volta às pistas. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.