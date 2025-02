Com a nova dupla entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc, e a luta para retornar ao topo do pódio, a Ferrari terá desafios nesta nova temporada. A escuderia fez a festa da torcida italiana e levou a novíssima SF-25 para as primeiras voltas em público nas pistas de Fiorano. O shakedown do carro vermelho da temporada 2025 da F1 trouxe a confirmação de que há, sim, importantes mexidas no veículo e que também há muita confiança nas garagens da equipe.

Como tem acontecido em todo evento envolvendo a F1 e a Ferrari neste ano, Lewis Hamilton foi o centro das atenções. E vai seguir sendo daqui para frente, a menos que Charles Leclerc consiga tirar completamente os holofotes do novo companheiro. Agora, resta ao time fazer com que a dupla siga motivada.

E não vai ser tão simples quanto parece. Quer dizer, ambos parecem bem famintos, o sentimento na Ferrari é claro que precisa quebrar o jejum de títulos, mas um eventual início lento de trabalho pode virar legal o clima por lá.

Tudo isso faz com que a equipe italiana seja ainda mais fascinante que o normal neste campeonato que se inicia na Austrália, nos dias 14 a 16 de março. Assim, é possível analisar cinco possíveis desafios para a Ferrari na F1 2025:

Hamilton foi para a Ferrari pelo glamour e pelo fato histórico de ter o piloto mais vencedor na equipe mais icônica. No entanto, apesar disto tudo, o objetivo principal é voltar a ser campeão na Fórmula 1.

continua após a publicidade

Lewis chegou recentemente no clube dos 40 anos e, obviamente, já entrou na fase derradeira da carreira. Não foi ontem, inclusive, que o inglês chegou a falar abertamente em se aposentar num futuro breve. Assim, a hora deve estar chegando, infelizmente.

Por isso, é possível afirmar que Hamilton continua na F1 para ser campeão e porque acredita que ainda pode chegar lá pela oitava vez. Mais do que isso, sentiu na SF-25 e no time italiano a confiança necessária para seguir sonhando. E se isso se quebrar seria devastador. Ninguém quer ver aquela versão desmotivada de Lewis na Ferrari.

Lewis Hamilton deixou a Mercedes em momento abaixo (Foto: AFP)

Desenvolver a SF-25 com as novas características do carro

A pré-temporada vai ser crucial para entender direitinho o que é a SF-25. Assim, o que mais se fala na Ferrari é de um carro novo de verdade e não uma mera continuação do projeto do ano passado. As primeiras imagens vão mesmo nessa direção, do sistema de suspensão seguindo a McLaren até as mexidas importantes em sidepod, assoalho e outros pontos aerodinâmicos.

A verdade é que a Ferrari tinha, sim, um carro competitivo em 2024, mas perdeu pontos valiosos porque os pneus não responderam da melhor forma. O problema crônico do desgaste excessivo até melhorou, mas aí os compostos demoravam a aquecer e teimavam para entrar na janela correta de desempenho. Em geral, quase tudo que o time mexeu no projeto novo tem a ver com o melhor entendimento dos compostos, de uma vez por todas.

Manter Leclerc motivado e a paz interna na equipe

É crucial, na equação do sucesso da Ferrari, que Charles Leclerc esteja satisfeito e em harmonia com Hamilton. O nome dele demorou a ser efetivamente citado aqui no texto porque a realidade é essa: Lewis Hamilton é o novo dono do pedaço. Mas o monegasco pode não aceitar passivamente.

Leclerc não parece estar curtindo tanto a nova parceria, ainda que não deixe isso transparecer publicamente. É importante que o faça, então, dentro das pistas, com resultados fortes: aquelas classificações impressionantes que é capaz de fazer.

Assim, o Charles Leclerc precisa seguir acreditando que pode ser campeão e, para isso, vai ter de bater Hamilton. É uma corda bamba, entre a paz na equipe e os dois pilotos motivados. A F1 é assim e ter uma dupla forte tem suas consequências.

Aproveitar o ano: é um momento histórico que precisa ser tratado como tal

É claro que os resultados são importantes, mas a Ferrari precisa entender que há também algo muito grande fora das pistas a ser feito. Os italianos têm de explorar ao máximo o momento, como estão fazendo, inclusive.

Tudo que envolve Hamilton e Ferrari é um incrível propulsor financeiro, de repercussão, de likes, enfim, do que quiser. Definitivamente, essa relação não pode ficar só dentro da pista.

Buscar o título! Não há mais como a Ferrari adiar isso

Aqui não tem conversa também: a Ferrari precisa correr e buscar esse título. O jejum é muito grande, a década é do ‘quase’ e isso terá de mudar. Com Lewis Hamilton, a responsabilidade fica ainda maior. Vem o octacampeonato? Talvez, mas se não chegar, tem de vir a 17ª estrela do Mundial de Construtores. 17 anos é muita coisa para um time do tamanho da Ferrari.

O investimento é para isso: a manutenção de Leclerc, a chegada de Hamilton, a própria chefia consolidada de Frédéric Vasseur e todo o grupo montado ao redor do experiente dirigente. Chegou a hora, não dá mais para adiar.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.