Gabriel Bortoleto pode ser punido pela F1 por erro da Sauber; entenda

O desempenho ruim de Gabriel Bortoleto no GP da Holanda pode ter consequências além deste fim de semana, entre os dias 29 e 31 de agosto. Mesmo com problemas, principalmente após batida com Lando Stroll, o brasileiro não foi chamado para os boxes da Sauber. Segundo comunicado da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), piloto e equipe serão investigados por não parar o carro com "danos significativos".

Antes mesmo do resultado da punição, Bortoleto se mostrou frustrado com o desempenho no tradicional Circuito de Park Zandvoort após largar em 13ª colocação. As últimas corridas antes das férias de verão haviam sido positivas para o brasileiro, o que rendeu grande expectativas sobre sua atuação na Fórmula 1.

— É uma pena, porque largamos em uma posição boa, a corrida de hoje foi uma daquelas em que não podíamos desperdiçar oportunidades e desperdiçamos todas elas. Ainda preciso assistir à prova novamente e analisar o que aconteceu aqui hoje. Vimos (Isack) Hadjar no pódio, o que é incrível, mas quando há um carro como o dele entre os três primeiros, significa que a corrida foi maluca e tudo poderia acontecer — disse o piloto de 20 anos.

Tradução: "Bortoleto e um representante da equipe Sauber aos comissários por não terem parado para reparar danos significativos no carro (uma placa da asa dianteira esquerda quebrada).", escreveu o perfil.

Já no documento oficial, a FIA comunica que o piloto e um representante da Sauber estão sendo convocados para se reportar aos comissários de prova às 18h (horário local) para resolver o incidente. O erro da equipe desrespeita o artigo 26,10 do regulamento.

Como foi a corrida de Bortoleto no GP da Holanda?

A corrida de Gabriel Bortoleto no GP da Holanda foi marcada por dificuldades desde a largada. Assim que as luzes se apagaram, o carro do brasileiro parecia estar travado por problemas no motor, o que o fez perder cinco posições imediatamente.

Pouco depois, Bortoleto se envolveu em um encontrão com Lance Stroll, o que resultou na quebra da asa dianteira do novato. Preso na 18ª colocação, o brasileiro passou a ser analisado pela FIA por pilotagem insegura. Ainda sobre as consequências do incidente, Stroll precisou realizar uma troca precoce dos pneus.

Na volta 23, segundo antes do momento em que Lewis Hamilton bateu e provocou a entrada do safety car, Bortoleto entrou aos boxes para fazer uma primeira troca. A bandeira amarela, então, não ajudou na estratégia do novato, já que os outros pilotos aproveitaram a oportunidade para o pit stop.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, em ação no GP da Holanda na F1 2025 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Mesmo com o novo composto, sua atuação não evoluiu ao longo da prova. O brasileiro não conseguiu aproveitar a nova bandeira amarela - com o acidente entre Leclerc e Antonelli -, o que foi motivo de reclamação, e, apesar de chegar a conquistar a 10ª colocação em determinado momento, não conseguiu mantê-la. Na sequência, acabou sendo ultrapassado novamente e caiu para a lanterna do pelotão.

Com claros problemas no carro, Bortoleto não apresentou grandes ações no GP da Holanda, sendo refém de pneus muito desgastados. Além de uma estratégia um tanto quanto estranha da Sauber. O novato, então, terminou na 15ª posição graças a uma punição de Antonelli.