Pilotos da Fórmula 1 faturam mais de R$ 1 bilhão em 2023; veja ranking dos mais bem pagos

Como a Forbes calcula os ganhos dos pilotos?



Com poucos salários de pilotos de Fórmula 1 disponíveis publicamente, a Forbes gerou suas estimativas de remuneração na pista em colaboração a empresa Formula Money. As estimativas são baseadas em documentos financeiros, registros legais e relatórios de imprensa, bem como em conversas com especialistas do setor. Todos os números são arredondados para o milhão mais próximo.



Os pilotos normalmente recebem um salário base mais bônus por pontos marcados ou por vitórias em corridas ou campeonatos, com o valor do bônus dependendo do tamanho da equipe e da experiência do piloto.