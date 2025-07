Piastri lidera único treino livre do GP da Bélgica de F1; Bortoleto é 13º

Oscar Piastri não teve dificuldades para liderar o único treino livre do GP da Bélgica, realizado nesta sexta-feira (25). Assim que colocou a borracha mais macia, virou 1min42s022, colocando 0s4 sobre Max Verstappen. Lando Norris ficou em terceiro, a 0s5 do tempo do companheiro de equipe de McLaren.

continua após a publicidade

➡️GP da Bélgica de Fórmula 1: conheça o Circuito de Spa-Francorchamps

Com apenas 60 minutos à disposição para testar as novidades por causa do formato sprint, a movimentação foi intensa na pista, e ainda que a limitação atrapalhe uma análise mais aprofundada, é possível dizer que a Ferrari deixou a sessão ainda incerta. Charles Leclerc conseguiu andar consistentemente no grupo da frente, no ritmo da McLaren com os pneus duros, liderando boa parte da atividade. Com os macios, no entanto, tomou 0s9 de Piastri, terminando em quinto.

Já Verstappen apostou mais nos compostos médios, o que o ajudou a também manter-se no primeiro pelotão por uma diferença nos centésimos. Sem Gianpiero Lambiase novamente no fim de semana, a boa notícia para a Red Bull é que Max pareceu mais satisfeito com o que encontrou, já que não reclamou da dirigibilidade do RB21.

continua após a publicidade

A Mercedes, por sua vez, começou o treino com a impressão de estar não apenas um, mas alguns passos atrás das rivais diretas. Mesmo com o clima jogando a favor, os carro de Andrea Kimi Antonelli e George Russell ocuparam o meio do pelotão com os pneus duros, com mais de 1s de distância para o líder. Os dois também escaparam do traçado em algum momento da atividade, mas subiram mais na tabela com os médios.

Os macios entraram em jogo com cerca de dez minutos para o fim da atividade e trouxe uma prévia do que provavelmente será visto na classificação. Como esperado, a McLaren não teve dificuldades para liderar, ainda que Norris tenha ficado mais atrás.

continua após a publicidade

O top-10, portanto, ficou assim: Piastri, Verstappen, Norris, Russell, Leclerc, Antonelli, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Fernando Alonso e Isack Hadjar. Gabriel Bortoleto terminou em 13º, à frente de Nico Hülkenberg.

Confira como foi o treino livre da F1 em Spa-Francorchamps:

Depois da densa neblina que alterou toda a programação da Fórmula 3 e ainda adiou o início do treino livre da F2, o sol ajudou a empurrar um pouco as nuvens do céu no momento em que os pilotos da F1 receberam a bandeira verde para o início da única atividade livre do fim de semana. Com tempo firme, portanto, as equipes correram para a pista para aproveitar ao máximo os 60 minutos à disposição, uma vez que apenas Sauber e Haas não levaram alguma atualização para o fim de semana na Bélgica.

Nos termômetros, 21°C de temperatura ambiente, asfalto em 33°C e umidade relativa do ar em 71%, com chance muito baixa de chuva, mas se o tempo não era problema, a Williams começou a se ver em apuros quando Sainz relatou algum problema no modo de segurança do carro. A onboard mostrou instante em que o carro pareceu perder potência, mas depois voltou.

Enquanto isso, a movimentação seguia intensa, e o detalhe era o uso maior dos compostos duros — o C1, enquanto os médios e macios levados pela Pirelli eram o C3 e o C4, um experimento para provocar nas equipes um obstáculo a mais quanto às estratégias, mas que só funcionará se não chover. Verstappen, no entanto, fez o melhor tempo com os médios, apenas 0s024 mais rápido que Antonelli, de duros.

A volta em 1min45s545, portanto, não era das melhores, tanto que Piastri rapidamente assumiu a ponta ao ser 0s6 mais rápido, também de pneus duros. De todos os 20, com exceção de Sainz e Stroll, ainda sem tempos registrados, apenas Max, Ocon, Bearman e Tsunoda usavam os compostos médios no stint inicial.

A pista ainda verde, combinada à borracha mais dura da gama da Pirelli, também trouxe algumas escapadas e fritadas, como as de Colapinto e Antonelli, os novatos apanhando um pouco mais do mítico traçado. Paralelo a isso, Verstappen recuperava a ponta ao cravar 1min44s236, 0s7 mais rápido que Piastri.

15 minutos de treino completados, Hamilton relatou ao engenheiro Riccardo Adami que estava travando muito os pneus traseiros, além de reclamar da instabilidade do carro — notícia nada animadora para a Ferrari, que finalmente colocou para jogo a aguardada suspensão traseira, pensada justamente para dar aos pilotos mais estabilidade nas entradas e saídas de curva.

Até então, o heptacampeão era somente o 16º, enquanto Leclerc surgia em quarto, 0s7 atrás de Verstappen, porém a 0s1 de distância de Norris, também calçado com pneus duros. O primeiro setor de Charles, aliás, era bem melhor que o dos carros da McLaren.

Hamilton, aliás, irritou um bocado Bortoleto quando surgiu lento pelo meio do caminho na Radillon, trecho de altíssima velocidade: “Que porra o Hamilton tá fazendo?! Ele sempre fica lento no meio da pista!”. Leclerc também assistiu à cena e comentou pelo rádio: “Uau, que perigo”.

Com 35 minutos para o fim, o monegasco era o líder da sessão, com 1min44s148, enquanto Lewis saltou para quarto, a 0s2 do colega de Ferrari. Entre eles, Verstappen, apenas 0s088 mais lento de Leclerc, e Ocon, ambos de pneus médios. Tsunoda, Piastri, Norris, Bearman, Stroll e Antonelli fechavam o top-10. Bortoleto era o 15º, com Hülkenberg na 18ª colocação.

Menos de 30 minutos para o fim, os McLaren melhoraram bastante, e Piastri só não tomou a ponta porque faltaram 0s005. Norris, por sua vez, ficou a 0s128 da marca, em quarto, o que jogou Hamilton para o sexto lugar. A Mercedes é que seguia muito discreta, mesmo em um clima teoricamente mais favorável, agora em décimo e 11º, com Antonelli e Russell, respectivamente.

Os pneus macios começaram a surgir pouco a pouco, perto dos dez minutos finais. Antes, somente Colapinto havia arriscado o composto, fato que o colocou em oitavo na tabela de tempos. Stroll, então, veio com um primeiro setor 0s2 mais rápido que Leclerc. No 2, a melhora foi de 1s, o mais rápido até então, e isso deu a ele uma volta em 1min43s112, assumindo a ponta com folga. Foi a deixa para uma rápida simulação de classificação.

E quando a McLaren calçou os macios, não teve para ninguém — ou melhor, até teve, uma vez que Verstappen quebrou a dobradinha papaia, porém a 0s4 de distância de Piastri, o mais rápido. Russell ficou em quarto, a 0s5, enquanto Leclerc tomou nada menos que 0s9. Cenário complicado, portanto, para quem ainda sonha em interromper o reinado laranja na F1 2025.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi o 13º no treino livre (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte