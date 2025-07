O Circuito de Spa-Francorchamps será a sede do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, a décima terceira etapa da temporada de 2025 da categoria. Em sua 70ª edição, a pista inglesa é o berço da categoria e já sofreu quatro alterações ao longo da história, sendo a última em 2007. Michael Schumacher é o maior vencedor do GP na história, com seis vitórias. Confira a volta completa acima.

Com 7.004 km, o maior de todo o calendário, o Circuito de Spa-Francorchamps está localizada no estado de Stavelot, foi fundada em 1921, que usava parte da estrada que separa a cidade de Spa e a vila de Francorchamps. Em 1950, o local fez parte da primeira temporada da história da Fórmula 1, vencida pelo argentino Juan Manuel Fangio, da Alfa Romeo. Com 20 curvas, o traçado conta trechos de alta velocidade, diversos pontos de ultrapassagem e curvas históricas para a história da categoria.

Circuito de Spa-Francorchamps, que sediará o Grande Prêmio da Bélgica (Foto: Reprodução)

Primeiro setor

A volta começa na reta principal, que é mais curta e rapidamente os pilotos chegam na primeira curva, a "La Source". A curva é conhecida por ser de baixa velocidade, bem fechada e local dos acidentes espetaculares em 2012 e em 2018.

Na sequência, vão para um longo trecho de velocidade máxima, onde contornam as famosas e desafiadoras curvas Eau Rouge/Radilion, em uma grande subida e chegam a reta oposta, chama de "Reta Kemmel", onde finalizam o primeiro setor.

Primeiro setor (em vermelho) do Grande Prêmio da Bélgica (Foto: Reprodução)

Segundo setor

O segundo setor começa na parte final da "Reta Kemmel", onde os pilotos já começam a frenagem para contornar as curvas 7, 8 e 9, chamada de "Les Combes". Na sequência, vão para um pequeno trecho de velocidade, já em descida, onde fazem o hairpin da curva 10, a "Bruxelles".

Logo depois a curva 11, já em aceleração e descendo rumo a desafiadora curva 12, a "Pouhon", contornada em velocidade máxima com muita Força-G aplicada no piloto. Ao fim, os pilotos contornam a sequência de curvas 13 e 14, conhecidas como "Campus" e a 15 chamada "Stavelot".

Segundo setor (em azul) do Grande Prêmio da Bélgica (Foto: Reprodução)

Terceiro setor

O último setor é marcado por velocidade máxima, desde as curvas 16, 17 (Blanchimon) e 18, até a 19-20, onde os pilotos fazem uma forte freada para contornar a "Bus Stop", chicane em velocidade baixa, onde retornam a reta principal e fecham a volta.