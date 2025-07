Irmão de Stephen Curry pode estar a caminho do Golden State Warriors

De acordo com o jornalista da ESPN, Anthony Slater, há um interesse mútuo entre o Golden State Warriors e o armador Seth Curry, irmão mais novo da lenda da NBA e da equipe de São Francisco, Stephen Curry. Segundo o jornalista, os Warriors buscam no mercado um jogador com a capacidade de espaçar a quadra e converter arremessos de longa distância, características que são a especialidade de Seth.

Seth Curry pela equipe do Charlotte Hornets (Foto: Reprodução / Instagram)

Na última temporada, atuando pelo Charlotte Hornets, o armador liderou a NBA em percentual de acerto nos arremessos de três pontos, com uma impressionante marca de 46%. A chegada de um chutador tão letal poderia aliviar a pressão sobre Stephen Curry, além de criar novas jogadas ofensivas para o técnico Steve Kerr.

A possibilidade de unir os irmãos Curry no mesmo time é um desejo antigo de parte dos torcedores e, ao que tudo indica, dos próprios jogadores.

Stephen Curry fala sobre aposentadoria ‘Fiz tudo que pude’

Em uma entrevista ao canal Complex Sports, Stephen Curry, falou sobre sua aposentadoria. — Estou meio que encarando isso em blocos de dois anos… Só quero estar em uma posição em que eu possa dizer que fiz tudo o que pude — disse o jogador — Não estou nem perto [de me aposentar] — afirmou o armador do Golden State Warriors.

Com quatro títulos da NBA, dois prêmios de MVP da temporada regular e um de MVP das Finais, Stephen Curry não apenas colecionou troféus, mas revolucionou o jogo. Sua habilidade única nos arremessos de três pontos forçou todas as equipes da liga a se adaptarem, criando uma nova era no basquete.

O armador e ídolo da NBA ainda tem contrato com os Warriors e o desejo de competir em alto nível.