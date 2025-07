Brasil disputa natação no Mundial neste sábado: horário e onde assistir

A Seleção Brasileira de natação já chegou ao Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. A estreia da equipe será neste sábado (25), a partir das 23h (de Brasília). Somente no sábado, seis brasileiros disputam em quatro categorias de natação. A transmissão do evento completo será no Sportv ➡️Clique para assistir no Sportv

Neste sábado, as disputas brasileiras são nos 400m livre (feminino e masculino), 100m borboleta (feminino) e 50m borboleta (masculino). Entram na piscina os atletas Gabi Roncatto, Mafe Costa, Stephan Steverink, Guilherme Cachorrão, Stephanie Balduccini e Guilherme Caribé.

Nadadores brasileiros já estão em Singapura para o Mundial (Foto: Satiro Sodré/ CBDA)

Programação do Mundial de Esportes Aquáticos (com disputas no sábado)

400m LIVRE - MASCULINO E FEMININO

Atletas: Gabi Roncatto, Mafe Costa, Stephan Steverink, Guilherme Cachorrão

Baterias: sábado, 26 de julho, a partir das 23h

100m BORBOLETA - FEMININO

Atleta: Stephanie Balduccini

Baterias: sábado, 26 de julho, a partir das 23h

Semifinais: domingo, 27 de julho, a partir das 8h

Finais: segunda, 28 de julho, a partir das 8h

50m BORBOLETA - MASCULINO

Atleta: Guilherme Caribé

Baterias: sábado, 26 de julho, a partir das 23h

Semifinais: domingo, 27 de julho, a partir das 8h

Finais: segunda, 28 de julho, a partir das 8h

Sem subir ao pódio da natação no Mundial de Esportes Aquáticos há duas edições, o Brasil conta com nomes em ascensão na modalidade. Um deles, aliás, foi o último medalhista do país em mundiais: Guilherme Costa, o "Cachorrão", que conquistou o bronze nos 400m livre em Budapeste, 2022. O atleta competirá na mesma prova em 2025, além de disputar os 200m livre.

Desde 1973, a natação brasileira conquistou 31 medalhas no Mundial, sendo 9 ouros, 12 pratas e 10 bronzes.

Tudo sobre a natação no Mundial de Esportes Aquáticos neste sábado

🌎 Local: WCH Arena, em Singapura;

🏊‍♂️ Competições com brasileiros: 400m livre (feminino e masculino), 100m borboleta (feminino) e 50m borboleta (masculino);

👥 Atletas brasileiros: Gabi Roncatto, Mafe Costa, Stephan Steverink, Guilherme Cachorrão, Stephanie Balduccini e Guilherme Caribé;

🕐 Horário: a partir das 23h (de Brasília)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada)