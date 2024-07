Haas confirma expectativa e anuncia Bearman como titular na Fórmula 1 2025

Oliver Bearman estará na Fórmula 1 a partir de 2025 (Foto: Divulgação / Haas)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 04/07/2024 - 09:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Confirmando o que já era esperado há algum tempo, a Haas confirmou que Oliver Bearman vai ocupar um dos assentos na equipe para a disputa da temporada 2025 da Fórmula 1. O comunicado do time comandado por Ayao Komatsu foi feito nesta quinta-feira (4), antes do fim de semana da corrida caseira do britânico de 19 anos, em Silverstone. O acordo é multianual.

Após a saída de Nico Hülkenberg para a Sauber — que vai virar Audi em 2026 —, confirmada no fim de abril, e o futuro incerto de Kevin Magnussen, que ainda não tem acordo para o próximo ano, Bearman se tornou o primeiro nome certo na Haas para 2025.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Disputando a sua segunda temporada na Fórmula 2 com a Prema, o britânico ocupa atualmente a 14ª posição no campeonato de Pilotos, com 28 pontos somados. Ainda sem conseguir vencer uma corrida principal no certame, Bearman subiu no degrau mais alto do pódio no GP da Áustria, realizado no último fim de semana, tendo Josep María Martí e Paul Aron ao seu lado.

- É difícil expressar em palavras o quanto isso significa para mim. Dizer em voz alta que serei piloto da Haas na Fórmula 1 me deixa imensamente orgulhoso - começou Bearman no comunicado emitido pelo time americano.

- Ser uma das poucas pessoas que consegue fazer aquilo que sonhava quando criança é algo verdadeiramente incrível. A Gene, Ayao e a todos na Haas, obrigado por acreditarem em mim e por confiarem em mim para representar a equipe. Gostei muito de trabalhar com todos desde a primeira vez que nos conhecemos, no México, estou ansioso para aproveitar este momento com eles e espero muitos outros no futuro - continuou, estendendo ainda agradecimentos à Ferrari, uma vez que “não estaria aqui sem vocês”.

- Obrigado por me preparar desde a F4 para esta oportunidade incrível, e sei que darei tudo o que tenho - completou Bearman.

➡️ Norris garante que ‘não faria nada diferente’ em batida com Verstappen no GP da Áustria

Komatsu destacou que Oliver se tornou “um piloto incrivelmente maduro sob orientação da Academia da Ferrari, e o mundo viu isso quando ele foi chamado no último instante para correr no GP da Arábia Saudita”

- Oliver provou que estava mais do que pronto para a tarefa, e vimos isso quando ele assumiu o carro da Haas nos TL1s nas últimas duas temporadas. Estamos ansiosos por desenvolvê-lo ainda mais como piloto e colher os benefícios desse talento — tanto dentro quanto fora do carro. Oliver é um cara legal e uma adição muito bem-vinda à equipe nos TL1. Agora sabemos que será uma relação de longo prazo, algo positivo para todos os envolvidos - enfatizou.

Por fim, o proprietário do time, Gene Haas, celebrou a oportunidade dada “ao promissor novato, não apenas levando em conta o que mostrou na Arábia Saudita, mas também ao longo deste tempo desenvolvendo a relação com a nossa equipe”.

- Estou pessoalmente empolgado para ver como ele vai crescer como piloto, e estamos ansiosos para vê-lo atuar na Haas na próxima temporada e adiante. Este é um momento empolgante para a equipe. Assinar com Oliver mostra que continuamos a investir em talento, dentro e fora da pista, ao mesmo tempo em que competimos no mais alto nível - encerrou.

Em 2023, o pupilo da Ferrari encerrou o ano na F2 em sexto lugar, vencendo quatro provas e acumulando 130 tentos no total. Foi também neste ano que Ollie, como é chamado, fez sua estreia em um carro de F1 durante um teste privado em Fiorano, com a Ferrari. Além disso, ele participou de duas sessões de treinos livres com Haas, nos GPs do México e de Abu Dhabi.

➡️ McLaren questiona 'integridade' de chefe da Red Bull após fala sobre Norris: ‘Inaceitável’

Antes, porém, de chegar na principal categoria de acesso à classe rainha, o atual companheiro de Andrea Kimi Antonelli registrou passagens pela Fórmula 3 — terminando em terceiro, atrás do francês Victor Martins e do barbadiano Zane Maloney —, Fórmula Regional Asiática, F4 Alemã e F4 Italiana, onde, inclusive, se sagrou campeão, em 2021.

No início de 2024, Bearman teve a oportunidade de participar da sua primeira corrida de F1, na Arábia Saudita. Na ocasião, o piloto titular da Ferrari, Carlos Sainz, precisou ser substituído com urgência para tratar de uma apendicite, e Oliver foi o escolhido para ocupar o assento da SF-24 em Jedá. Após completar apenas um treino livre, o britânico se classificou na 11ª posição, recebendo a bandeira quadriculada em sétimo no dia seguinte. A performance lhe rendeu elogios de outros pilotos, como dos compatriotas Lewis Hamilton e George Russell, por exemplo.

Antes do anúncio oficial feito pelo Haas, o time norte-americano já havia confirmado a participação do britânico no TL1 do GP da Inglaterra, que acontece neste fim de semana.