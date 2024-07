McLaren questiona “integridade” de chefe da Red Bull após fala sobre Norris: ‘Inaceitável’

Andrea Stella é o chefe da McLaren desde 2023 (Foto: Mark Thompson / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 03/07/2024 - 18:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Como não poderia ser diferente, os dias passam e o grande assunto no mundo da Fórmula 1 continua sendo o acidente entre Max Verstappen e Lando Norris no GP da Áustria, realizado no último domingo (30). Após Christian Horner, chefe da Red Bull, afirmar que as críticas da McLaren ao dono do RB20 #1 são “erradas e injustas”, agora foi a vez de Andrea Stella rebater e questionar a “integridade” do dirigente taurino.

O lance decisivo da corrida no Red Bull Ring aconteceu na volta 64 de 71. Depois de muito insistir, Norris achou espaço e mais uma vez partiu para tentar a ultrapassagem sobre Verstappen, só que o companheiro de Sergio Pérez não aliviou o pé. Os dois inevitavelmente colidiram e tiveram de ir aos boxes para trocar pneus. Lando abandonou, enquanto Max voltou e, mesmo com 10s de punição pelo incidente, terminou em quinto.

Logo após a corrida, Horner afirmou que o #4 da McLaren sabia que seria punido com 5s por ter infringido os limites de pista mais do que é permitido e que, por isso, estava “buscando gerar um incidente” com Verstappen. Quando confrontado com a declaração do colega de profissão, Stella teceu duras críticas ao comandante da esquadra dos energéticos.

“Eu diria que esse tipo de declaração não dá para aceitar”, declarou o italiano. “Até certo ponto, acho que isso diz mais sobre a integridade da pessoa que falou isso”, criticou.

“Em geral, temos muito respeito pelo Max. O que ele está conseguindo é inacreditável — ele é um ótimo piloto. Não há necessidade de defender assim. Às vezes você só tem de aceitar que o carro atrás precisa ter uma oportunidade, e acho que o que teria acontecido caso Lando tivesse passado, é que na volta seguinte, com o DRS, Max teria tentado retrucar, e teria sido um espetáculo incrível”, continuou.

(Foto: Joe Klamar / AFP)

Depois de ter cobrado até mesmo a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) pelo acidente, pois, de acordo com Andrea, caso as regras tivessem sido aplicadas corretamente — advertindo Verstappen para que não se movesse na hora da frenagem —, o mesmo não teria acontecido, o italiano voltou a cobrar disputas mais limpas na pista.

“O que perdemos (na Áustria), mas espero que possamos ver no futuro, são as regras sendo aplicadas e ambos os pilotos lutando dentro do regulamento”, finalizou o chefe da McLaren.

A Fórmula 1 volta de 5 a 7 de julho em Silverstone para o GP da Inglaterra, o último da perna tripla atual.