A batida entre Lando Norris e Max Verstappen, que chegaram a disputar a vitória no GP da Áustria de Fórmula 1, segue rendendo. Em entrevista que também incluiu Oscar Piastri a uma rádio britânica, o piloto da McLaren garantiu que já teve a oportunidade de rever os incidentes da prova e assegurou que não faria nada diferente na batalha contra o tricampeão mundial. Por outro lado, o inglês prevê que a luta foi apenas a primeira de várias entre os dois — e se anima com isso.

— Revi tudo, repassamos as coisas. E digamos que eu não mudaria o que fiz. Eu estava lutando, e é isso que queremos: lutar. Não queremos ficar reclamando, não queremos que as coisas acabem do jeito que acabaram, tanto do meu lado quanto do Max [Verstappen]. Às vezes, a vida é assim — disse Norris ao programa de rádio Chris Moyles Show.

— Estávamos lutando, os dois queriam ganhar e iriam forçar até o limite. Alguns, mais do que outros. Ao mesmo tempo, estou animado. Vamos ter mais batalhas juntos. Estou ansioso por esses momentos — pontuou.

Com a opinião do público bastante dividida em relação ao culpado pelo incidente, que terminou com Norris abandonando e Verstappen em quinto, o britânico disse que é muito difícil ter certeza total do posicionamento do carro a todo momento. Segundo ele, não é o tipo de lance que pode ser julgado pela TV.

— É duro, é muito mais difícil fazer algumas coisas quando você está ao volante. Nunca é tão fácil quanto perguntar: ‘por que você fez aquilo? Porque não fez isso? Porque você você está no carro e tomando essas decisões, é difícil ser tão preciso quanto parece na TV. Quando é uma questão de 2 cm ou algo assim, é impossível julgar — relatou.

Por fim, Norris repetiu que está animado com a disputa contra Verstappen e ressaltou o quanto a competitividade entre as equipes da categoria é importante para o crescimento do público.

— Mas é assim, essa é a competição que enfrentamos. E amamos isso. Queremos ir lá e fazer corridas fortes. Queremos que seja fácil, porque simplesmente queremos vencer, mas, ao mesmo tempo, poder ter essa competitividade nos coloca um sorriso no rosto. Acho que é bom para todos que estão assistindo — finalizou Norris.

A Fórmula 1 volta de 5 a 7 de julho em Silverstone para o GP da Inglaterra, o último da perna tripla atual.