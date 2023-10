Abrindo os trabalhos, Felipe Wu conquistou a primeira medalha de bronze do Brasil no dia. O brasileiro conquistou o terceiro lugar na Pistola 10m do tiro esportivo. No boxe, Viviane Pereira garantiu o bronze no 75kg feminino e Luiz "Bolinha" Oliveira também ficou em terceiro, na categoria 57kg masculino. Na parte da noite, a seleção brasileira feminina perdeu a final do vôlei de quadra para a República Dominicana por 3 sets a 0 e ficou com a prata.