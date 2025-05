O skatista Gui Khury, de 16 anos, conquistou a maior pontuação na semifinal masculina da modalidade Park do STU National em Florianópolis. A competição ocorreu neste sábado (24) no Skatepark do Abraão, com o curitibano alcançando 90,68 pontos, sendo o único a entrar no chamado "9 Club" durante o evento.

Seis atletas se classificaram para a final, que será transmitida pelo Esporte Espetacular neste domingo. Além de Khury, avançaram Gustavo Picaski (89,83), Miguel Leal (88,27), Nicolas Falcão (88,04), Luigi Cini (87,11) e Pedro Quintas (86,29).

A semifinal foi dividida em três baterias e revelou o alto nível técnico do skate park brasileiro. Nomes importantes como Kalani Konig, atual campeão brasileiro da modalidade, e Pedro Carvalho, vencedor da etapa de Criciúma, não conseguiram classificação para a final, obtendo 85,48 e 85,75 pontos, respectivamente.

Jovens talentos no Park

Apesar de sua juventude, Gui Khury já é reconhecido internacionalmente por seus feitos no skate, incluindo três recordes no Guinness World Records. A competição também destacou outros jovens talentos como Nicolas Falcão, de 16 anos, e Miguel Leal, de 15 anos.

— Com certeza, tirei uma nota muito boa na minha última volta, único "9 Club" deste STU até aqui. Fiz tudo o que queria, consegui acertar o Flip 540 e deu tudo certo. O nível está bem alto, com uma galera que até outro dia era amadora e parece que já anda como gente grande faz tempo. Estão mandando bem demais. Uns até superaram profissionais que já estão há bem mais tempo na cena. Mas isso é legal, mostra a evolução do nosso esporte — declarou Gui Khury.

Após a etapa de Florianópolis, o skatista terá uma agenda internacional intensa pelos próximos dois meses.

— Depois aqui de Floripa, ficarei praticamente dois meses fora do Brasil. Primeiro, vou para o Mundial de Roma. Depois, sigo para a Noruega, onde treinarei para os X-Games, que serão realizados no Japão em seguida. Da Ásia, vou para Salt Lake City, nos Estados Unidos, para outra parada dos X-Games. Ainda tem o STU Pro Tour em Cascais, Portugal, finalizando novamente em Salt Lake para competir o Tony Hawk's Vert Alert — afirmou.

Veja os resultados das semifinais:

BATERIA 1

1º – Gustavo Picaski – 89,83 (classificado)

2º – Nicolas Falcão – 88,04 (classificado)

3º – Rafael Tomé – 85,13

4º – Dan Sabino – 82,22

BATERIA 2

1º – Gui Khury – 90,68 (classificado)

2º – Pedro Quintas – 86,29 (classificado)

3º – Kalani Konig – 85,48

4º – Ian Poleto – 84,90

BATERIA 3

1º – Miguel Leal – 88,27 (classificado)

2º – Luigi Cini – 87,11 (classificado)

3º – Pedro Carvalho – 85,75

4º – Rafael Amorim – 49,33