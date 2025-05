O skatista Gabryel Aguilar conquistou a primeira posição na semifinal masculina de Street do STU National 2025. A competição aconteceu neste sábado (24) no Skatepark do Abraão, em Florianópolis, reunindo os principais nomes do skate brasileiro.

Gabryel alcançou 86,81 pontos em sua segunda volta, garantindo vaga na final que será realizada amanhã. O paulistano também se destacou nas Bomb Tricks, última manobra da linha que se soma à nota da volta, com 16,835 pontos.

Ivan Monteiro, atual campeão brasileiro e líder do ranking em 2025, classificou-se com 81,01 pontos. Matheus Mendes, carioca de 15 anos e o mais jovem entre os semifinalistas, surpreendeu ao obter 82,43 pontos, ficando entre Gabryel e Ivan na classificação geral.

A semifinal foi dividida em três baterias. Na primeira, Wallace Gabriel liderou com 78,49 pontos, seguido por João Lucas Alves com 72,86. Na segunda bateria, Gabryel Aguilar registrou a maior nota do dia, com Matheus Mendes em segundo lugar. Na terceira, Ivan Monteiro obteve 81,01 pontos, com Bruno Melão logo atrás (80,22).

Os seis classificados para a final são Gabryel Aguilar (86,81), Matheus Mendes (82,43), Ivan Monteiro (81,01), Bruno Melão (80,22), Wallace Gabriel (78,49) e João Lucas Alves (72,86).

Gabryel Aguillar: 'São Pedro ajudou'

A competição em Florianópolis marca a segunda etapa do circuito nacional. Na primeira etapa, realizada em Criciúma, Gabryel terminou na segunda colocação, atrás de Ivan Monteiro.

— Graças a Deus, consegui acertar tudo o que planejei para essa semifinal, que mostrou um nível de skate bem alto. São Pedro atendeu ao pedido dos skatistas, ajudou novamente sem trazer a chuva, e esperamos mais um dia lindo amanhã para fazermos uma grande final. E que o público saia daqui satisfeito com o que viu. A energia deles na arquibancada hoje mexeu comigo — declarou Gabryel após sua classificação.

O skatista também fez um convite ao público catarinense:

— Temos outros grandes nomes brasileiros do Street andando lá fora, como Giovanni Vianna, Filipe Mota e Kevin Hoefler, por exemplo, mas temos que valorizar os inúmeros valores que também temos aqui no Brasil. É uma safra de grandes nomes, respeitados em competições pelo exterior. Nosso skate é muito forte. Tenho certeza de que voltaremos a mostrar mais um show neste domingo. Que todos possam comparecer mais uma vez.

A final do Street masculino acontecerá neste domingo (25), no mesmo local. Os seis finalistas apresentarão diferentes estilos de skate, demonstrando a qualidade do skateboarding brasileiro.

Veja os resultados das semifinais:

BATERIA 1

1º – Wallace Gabriel – 78,49 (classificado)

2º – João Lucas Alves – 72,86 (classificado)

3º – Matheus Teixeira – 59,04

4º – Marcelo Batista – 53,89

BATERIA 2

1º – Gabryel Aguilar – 86,81 (classificado)

2º – Matheus Mendes – 82,43 (classificado)

3º – Sebastian Simonetto – 78,16

4º – Eduardo Neves – 69,72

BATERIA 3

1º – Ivan Monteiro – 81,01 (classificado)

2º – Bruno Melão – 80,22 (classificado)

3º – Vitor H. Genghini – 71,45

4º – Jhony Melhado – 40,00