24/03/2024 - 02:44 • Melbourne (AUS)

Era difícil imaginar um desfecho mais perfeito para o fim de semana de Carlos Sainz. Alguns dias após uma cirurgia de emergência para retirada do apêndice que o colocou fora do grid na Arábia Saudita, Sainz chegou a Melbourne como dúvida. Só foi confirmado após os treinos da sexta-feira, voou no sábado e brilhou neste domingo (24). O piloto da Ferrari furou uma vez mais o domínio da Red Bull e venceu o GP da Austrália da Fórmula 1 2024.

O resultado marca a terceira vitória de Sainz na categoria, após Inglaterra 2022 e Singapura 2023. Mesmo sem estar fisicamente 100%, soube controlar as ações, uma vantagem grande que conquistou na comparação ao companheiro de equipe Charles Leclerc ao se dar melhor na classificação. Como gente grande, aproveitou a sorte do abandono de Max Verstappen e controlou a prova no Albert Park.

Logo na segunda volta, Verstappen escapou no miolo da pista e mostrou que estava vulnerável. Sainz sentiu e atacou por fora no contorno da curva nove para assumir a liderança. Verstappen, então, avisou que tinha problemas nos freios e o carro estava difícil. Em seguida, fogo na traseira. O abandono foi inevitável. O dia do tricampeão terminou em quatro voltas.

Leclerc foi outro a fazer corrida honesta e garantir uma segunda colocação até tranquila. É a primeira dobradinha da Ferrari desde o GP do Bahrein de 2022. Leclerc terminou próximo de Sainz e certamente com uma pulga atrás da orelha: era possível vencer não fosse pelo erro na última volta da classificação.

Lando Norris ficou com a terceira colocação para a McLaren e chegou a 14 pódios na Fórmula 1. É uma marca, porque supera Nick Heidfeld e se torna o piloto com mais pódios sem uma vitória em toda a história da Fórmula 1.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 em duas semanas, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.