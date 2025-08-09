O boxe japonês vive uma tragédia. O lutador Shigetoshi Kotari, de 28 anos, morreu na última sexta-feira (8), uma semana após sofrer uma grave lesão cerebral durante uma disputa de título na Ásia. A morte, confirmada por organizações mundiais como a WBO e a WBC, gerou uma onda de luto no esporte.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A luta pelo título e a lesão fatal do boxeador japonês

No sábado, dia 2 de agosto, Kotari enfrentou o campeão Yamato Hata pelo título super-pena da Federação de Boxe Oriental e do Pacífico (OPBF). A luta foi intensa e, após 12 rounds, terminou empatada. No vestiário, o lutador ficou inconsciente e foi levado às pressas para um hospital em Tóquio.

Diagnosticado com um hematoma subdural agudo (hemorragia cerebral), ele passou por uma cirurgia de emergência no crânio (craniotomia), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu uma semana depois.

continua após a publicidade

'Guerreiro no ringue': as homenagens

A Organização Mundial de Boxe (WBO) divulgou uma nota lamentando a morte do atleta. "O mundo do boxe lamenta a trágica morte do lutador japonês Shigetoshi Kotari. Um guerreiro no ringue. Um lutador em espírito. Partiu cedo demais", publicou a entidade.

Foto: Reprodução

Outro caso na mesma noite e a mudança na regra

A tragédia foi amplificada por um segundo incidente no mesmo evento. Em outra luta, o boxeador Taisho Urawa foi nocauteado e também foi diagnosticado com o mesmo tipo de lesão cerebral, passando pela mesma cirurgia — ele segue em recuperação.

continua após a publicidade

Após os dois casos graves, a federação asiática de boxe (OPBF) agiu rápido e anunciou a redução do número de rounds para as disputas de título, que passarão de 12 para 10, em uma tentativa de aumentar a segurança dos atletas.