Ao vivo e com imagens: Lance! transmite Vasco x Chapecoense, pelo Brasileiro de Futsal
Equipes se enfrentam pela oitava semana do Campeonato Brasileiro de Futsal; veja
- Matéria
- Mais Notícias
Acompanhe ao vivo a transmissão de Vasco x Chapecoense se enfrentam pela oitava semana do Campeonato Brasileiro de Futsal neste sábado, a partir de 17h30, no Ginásio do Pedrão, em Teresópolis-RJ. O Lance! exibe a partida (veja no vídeo acima).
Relacionadas
- Mais Esportes
Vasco e Chapecoense apostam em áreas opostas em duelo no Brasileiro de Futsal
Mais Esportes09/08/2025
- Lancepédia
Campeonato Brasileiro de Futsal: times, jogos, campeões, história e onde assistir
Lancepédia09/08/2025
- Onde Assistir
Vasco x Chapecoense: Lance! transmite Brasileiro de Futsal; veja onde assistir
Onde Assistir08/08/2025
Como chegam Vasco e Chapecoense
Com a primeira fase do campeonato na reta final, o Vasco está perto da classificação ao mata-mata. O time conta com um dos artilheiros da competição, David, o Cruz-maltino precisa de um empate para se garantir na próxima fase. Com entradas gratuitas para o duelo no Ginásio Pedrão, a equipe conta com o apoio da torcida vascaína em busca do resultado positivo.
Do outro lado, a Chapecoense, com uma partida a mais, já se garantiu na fase final, com 15 pontos — quatro vitórias e três empates — e uma das melhores campanhas da primeira parte da competição. Com o brilho de Dudi, os catarinenses buscam frustrar a classificação antecipada dos vascaínos e assumir a liderança do Grupo A.
Artilheiro x Paredão
O jogo colocará cara a cara o atacante David, do Vasco, e o goleiro Rennan, da Chapecoense, dois dos destaques do Brasileiro de Futsal. O jogador do Vasco já marcou seis gols na competição e é uma das apostas do lado carioca. O paredão da Chape, por outro lado, ostenta a marca de melhor defesa da competição, com apenas 10 gols sofridos. Saiba mais na reportagem de João Pedro Lima.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro de Futsal
Vasco x Chapecoense
🏐 Fase: Oitava Semana
📆 Data e horário: Sábado, 9 de agosto, às 17h30 de Brasília
🏟️ Local: Ginásio Pedrão, em Curitiba, Paraná
📺 Onde assistir: YouTube do Lance! e da CBFS
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias