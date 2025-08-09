Acompanhe ao vivo a transmissão de Vasco x Chapecoense se enfrentam pela oitava semana do Campeonato Brasileiro de Futsal neste sábado, a partir de 17h30, no Ginásio do Pedrão, em Teresópolis-RJ. O Lance! exibe a partida (veja no vídeo acima).

Como chegam Vasco e Chapecoense

Com a primeira fase do campeonato na reta final, o Vasco está perto da classificação ao mata-mata. O time conta com um dos artilheiros da competição, David, o Cruz-maltino precisa de um empate para se garantir na próxima fase. Com entradas gratuitas para o duelo no Ginásio Pedrão, a equipe conta com o apoio da torcida vascaína em busca do resultado positivo.

Do outro lado, a Chapecoense, com uma partida a mais, já se garantiu na fase final, com 15 pontos — quatro vitórias e três empates — e uma das melhores campanhas da primeira parte da competição. Com o brilho de Dudi, os catarinenses buscam frustrar a classificação antecipada dos vascaínos e assumir a liderança do Grupo A.

Artilheiro x Paredão

O jogo colocará cara a cara o atacante David, do Vasco, e o goleiro Rennan, da Chapecoense, dois dos destaques do Brasileiro de Futsal. O jogador do Vasco já marcou seis gols na competição e é uma das apostas do lado carioca. O paredão da Chape, por outro lado, ostenta a marca de melhor defesa da competição, com apenas 10 gols sofridos. Saiba mais na reportagem de João Pedro Lima.

David e Rennan com as camisas de Vasco e Chapecoense (Fotos: Allan Pereira e Roger Silva)

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro de Futsal

Vasco x Chapecoense

🏐 Fase: Oitava Semana

📆 Data e horário: Sábado, 9 de agosto, às 17h30 de Brasília

🏟️ Local: Ginásio Pedrão, em Curitiba, Paraná

📺 Onde assistir: YouTube do Lance! e da CBFS

