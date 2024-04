GP do Japão: onde assistir e horário da classificação da Fórmula 1

Verstappen dominou os treinos do Japão (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 18:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os treinos livres do GP do Japão foram realizados na madrugada de sexta-feira (5), em Suzuka. Max Verstappen botou ordem na casa e dominou com um ritmo forte, cravando 1min30s056, 0s181 mais rápido que o companheiro de equipe na Red Bull, Sergio Pérez. A classificação será na madrugada de sábado (6), com transmissão da Bandsports, Band e F1TV, no streaming.

O holandês vem para se recuperar do GP da Austrália. Devido aos problemas no freio do carro, Max Verstappen teve que deixar a corrida, sendo uma das únicas vezes que uma Red Bull não venceu uma prova da categoria.

O vencedor foi Carlos Sainz, da Ferrari, que fez dobradinha com seu companheiro, Charles Leclerc, e Lando Norris, da McLaren, terminou o pódio.

(Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP)

No último GP do Japão, em 2023, Verstappen venceu a prova e deu o sexto título de construtores para a RBR. Este ano foi marcado pelo domínio total do holandês, que, nessa altura do campeonato, já tinha conquistado o terceiro título.

Confira o horário abaixo:

🏎️ Sábado, 6 de abril