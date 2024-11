GP de São Paulo: onde assistir e horário da classificação da F1

A Fórmula 1 aterrissa no Brasil para a realização de mais um Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos. Na sexta-feira (1º), tivemos a classificação da Sprint e Oscar Piastri está liderando o pelotão para a corrida. Além desta prova, teremos a classificação, às 15h (Horário de Brasília). A corrida Sprint será às 11h. A transmissão será pela Band, Bandsports e F1TV.

Oscar Piastri foi pole na sprint, realizada na sexta-feira, em São Paulo (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

No campeonato, Max Verstappen, da Red Bull, está na liderança da temporada com 362 pontos. Em segundo lugar, aparece o britânico Lewis Hamilton, da McLaren, com 315 pontos, seguido pelo monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, ocupando a terceira posição.

O Autódromo José Carlos Pace, onde é recebido o GP de São Paulo, é um dos mais tradicionais da Fórmula 1, ele possui mais de 4309 km e 15 curvas técnicas que exigem habilidade e precisão dos pilotos. O rei desta pista é o Alain Prost com seis vitórias e entre as equipes, é a McLaren que manda, com 12.

Saiba de todos os detalhes sobre a classificação e a corrida sprint do GP de São Paulo:

Confira os horários do GP Interlagos da F1

Sábado, 2 de novembro

11h — Corrida sprint: Bandsports e F1TV

15h — Classificação: Band, Bandsports e F1TV