GP de São Paulo: horários, tempo e como chegar

A edição 2024 do GP de São Paulo está marcada para os dias 1º a 3 de novembro, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. Será a 52ª edição da prova brasileira, que foi chamada GP do Brasil entre 1972 e 2019 e alterada para a nomenclatura atual em 2021, após hiato de um ano causado pela pandemia da covid-19. Das 51 edições realizadas, 50 valeram para o Mundial de F1 — a estreia, em 1972, contou como prova sem distribuição de pontos — e 41 foram disputadas em Interlagos. Agora, uma vez mais, o ápice da velocidade está em solo nacional.

Com a data tão perto, o GRANDE PRÊMIO faz o serviço e destaca as mais importantes informações para você que pretende ir à corrida ou acompanhar o mais de perto possível.

Confira tudo que você precisa saber:

Horários e disposição das atividades do GP de São Paulo

O GP de São Paulo será a 21ª de 24 etapas da temporada 2024 da F1, mas, mais do que isso, será a quinta das seis que contam com formato de corrida sprint. É, portanto, um esquema diferente daquele habitual dos fins de semana. A verdade é que o público brasileiro já está um tanto quanto acostumado, visto que Interlagos recebe provas sprint desde a concepção, em 2021.

Desta feita, a sexta-feira (1) conta com o único treino livre do fim de semana e a classificação sprint. O treino está marcado para as 11h30 (de Brasília, GMT-3) e terá uma hora, como de costume, enquanto a classificação curta, com cerca de 30 minutos de duração, começa às 15h30. No sábado (2), o dia começa extremamente movimentado com a corrida sprint, marcada para largar às 11h.

A classificação oficial, que define o grid de largada para a prova do domingo, inicia às 15h. A partida para a corrida fica para as 14h do domingo (3).

Como chegar? O esquema especial de transporte

Trens expressos exclusivos

O GP de São Paulo vai contar com esquema especial de transporte nos dias 1, 2 e 3 de novembro, quando haverá atividade de pista. O sistema adotado será o mesmo que tem sido usado para os grandes festivais de música no autódromo, como Lollapalooza e The Town, com trens expressos marcados e saindo direto para a estação de Interlagos.

O serviço expresso via Linha 9-Esmeralda, da CPTM, garante acesso aos trens exclusivos com destino direto à Estação Autódromo, sem parar nas demais praças que fazem parte do trajeto. Os trens partirão da Estação Pinheiros, com única parada na Estação Morumbi, outro ponto de embarque, seguindo direto para a Estação Autódromo em trajeto de aproximadamente 25 minutos.

As vendas dos bilhetes exclusivos começaram no último dia 10 de outubro pelo site Passaporte Mobilidade, no valor de R$ 30 (válido para ida e volta). O embarque será feito em plataforma exclusiva do serviço expresso na Estação Pinheiros, medida que busca evitar mistura destes passageiros com aqueles que buscam os serviços regulares.

Os paulistanos e turistas também podem acessar a Linha 9-Esmeralda partindo de diversos pontos da região metropolitana de São Paulo, utilizando o serviço de CPTM e Metrô Regular. As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 15-Prata e 9-Esmeralda estarão abertas para embarque e desembarque, funcionando das 4h40 até a meia-noite, com passagem a R$ 5,00.

As distância e tempo de trajeto do local de desembarque aos portões de Interlagos são as seguintes:

Setor G/Fanzone: 800m – aproximadamente 13 minutos de caminhada;

Setor H/N/R: 1,1 km – aproximadamente 15 minutos de caminhada;

Setor Porto Bank: 1,2 km – aproximadamente 18 minutos de caminhada;

Setor M/D: 2km – aproximadamente 25 minutos de caminhada;

Setor B: 2.3km – aproximadamente 30 minutos de caminhada;

Setor T/HEINEKEN VILLAGE: 2.4km – aproximadamente 32 minutos de caminhada;

Setor A: 2.6km – aproximadamente 35 minutos de caminhada.

Serviço de ônibus circulares

Para quem for ao circuito no fim de semana, outra opção é o deslocamento por ônibus circulares. Estes partem da Estação Pinheiros, com parada única na Estação Morumbi para novo embarque de público. Os ônibus circulares têm como destino os principais portões de acesso ao GP de São Paulo (exceto portão G/Fanzone), com valor de R$ 4,40. Abaixo, em destaque, os horários de partida.

Horários:

Ida (da Estação Pinheiros, com única parada na Estação Morumbi para novo embarque de público):

Sexta-feira (1): 9h30, 10h, 10h30, 11h;

Sábado (2) e Domingo (3): 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 11h, 12h, 13h.

Volta (da Estação Autódromo a Estação Pinheiros, com única parada na Estação Morumbi para primeiro desembarque):

Sexta-feira (1): 15h, 15h30, 19h30, 20h;

Sábado (2): 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h;

Domingo (3): 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h.

Serviço de ônibus expressos

Para quem escolher se aventurar nos ônibus expressos, os pontos de partida são o SP Market, Aeroporto de Congonhas (Praça Comandante Lineu Gomes), Trianon/MASP e Terminal Santo Amaro. Os veículos contam diretamente com embarques e desembarques próximos aos principais portões de Interlagos, com tarifa a R$ 4,40.

A última alternativa é a parceria Squad. Nesta, o GP de São Paulo, em parceria com a empresa Squad, também vai disponibilizar ônibus executivos com tarifa de R$ 260 partindo do Shopping Market Place, Holiday Inn Anhembi, Hotel Ibis São Paulo Barra Funda e hotel InterContinental São Paulo.

O desembarque será na Praça Enzo Ferrari, próxima ao autódromo. De lá, os passageiros seguirão de van até os portões.

GP de São Paulo, em Interlagos (Foto: Reprodução)

Fanzone: a novidade

O GP de São Paulo de 2024 terá algo com que jamais contou: uma Fanzone, espaço dedicado ao lazer do público e que já vem sendo montada para GPs mundo afora e até para outros campeonatos quando vêm ao Brasil, como a Fórmula E. Entre as atrações confirmadas está a lenda da música popular brasileira Jorge Aragão, que sobe ao palco na sexta-feira (1), e o DJ Alok, que fará um show no sábado (2). Depois dos dois, o domingo terá a apresentação do grupo de samba SIBC (Samba Independente dos Bons Costumes), acompanhado do cantor e ator Serjão Loroza.

A estrutura será montada no kartódromo Ayrton Senna, adjacente ao circuito, e a venda de ingressos está aberta na Eventim. O preço é de R$ 580 por um ingresso válido para os três dias, com meia-entrada a R$ 290.

O torcedor ainda terá na programação entrevistas com pilotos e chefes das equipes, simuladores, brinquedos e outras atividades de lazer. Além disso, todas as atividades de pista poderão ser acompanhadas por meio de telões instalados na área. O local terá pontos de venda de alimentos e bebidas. A Fanzone também terá uma exposição de carros históricos, aberta de sexta-feira (1) a domingo (3). O horário de funcionamento é um para sexta e sábado, das 8h às 20h, e outro para domingo, das 8h às 18h (sempre no horário de Brasília).

Previsão do tempo

A situação do tempo em Interlagos é sempre uma incógnita tremenda: dias de sol se transformam em majestosas pancadas d’água e temperaturas baixas e altas se misturam num mesmo dia.

Mesmo assim, a meteorologia aponta a expectativa de chuva para sexta-feira, dia da classificação sprint, e domingo, dia da corrida. A probabilidade varia de 55% a 64%. A temperatura fica amena, em torno de 25°C, e ventos fortes, com rajadas podendo passar dos 40 km/h.

Mas é bom conferir ao longo da semana e antes de sair de casa: as mudanças são constantes. Tenha em mente a proteção tanto ao sol quanto à chuva, bem como o casaco a tiracolo.

Histórico da prova

Interlagos recebeu a principal categoria do automobilismo mundial pela primeira vez em 1972, ano que também marcou a estreia do Brasil no calendário da Fórmula 1 – embora ainda com uma prova que não contou pontos para o campeonato. Com evento aprovado, passou a figurar como etapa 100% inteirada ao calendário em 1973. Foram 38 edições sob o nome GP do Brasil e outras três como GP de São Paulo, nomenclatura adotada a partir de 2021, realizadas em Interlagos — a categoria correu em dez ocasiões no antigo circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

O maior vencedor da F1 em Interlagos é Michael Schumacher, que subiu ao degrau mais alto do pódio em quatro oportunidades. Dos que ainda estão em atividade, Lewis Hamilton é o que tem mais chances de igualar a marca do ex-piloto alemão, já que possui três triunfos. Max Verstappen venceu duas vezes e George Russell, uma.

Vários brasileiros já venceram em Interlagos. O primeiro foi Emerson Fittipaldi, em 1973, quando defendia a Lotus. No ano seguinte, pela McLaren, voltou a comemorar. Ayrton Senna, por sua vez, venceu em 1991 e 1993, ambas com a McLaren. Por fim, Felipe Massa foi o vencedor em duas ocasiões, em 2006 e no icônico desfecho da temporada 2008, em que perdeu o título para Hamilton por apenas 1 ponto.

A edição 2023 reuniu público recorde de 267 mil pessoas no autódromo nos três dias de evento e, de acordo com dados divulgados pela assessoria de imprensa do GP de São Paulo, gerou mais de R$ 1,64 bilhão para a economia local, além de proporcionar cerca de 17 mil empregos.

