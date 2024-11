Sérgio Mauricio, narrador de Fórmula 1 da Band (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 15:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Sérgio Maurício, narrador da Band, afirmou nesta sexta-feira (1º), durante a transmissão do primeiro dia de GP de São Paulo, que a Band irá transmitir a Fórmula 1 em 2025. Na mesma fala, o locutor alfinetou a Globo, que está na disputa pela transmissão da categoria principal do automobilismo. Em seguida, a própria emissora confirmou a permanência do esporte em suas telinhas.

— Eu quero falar uma coisa para você, amigo da Band que gosta de Fórmula 1, que está sempre conosco desde 2021, acompanhando, dando o seu carinho, os seus pitacos nas nossas transmissões. Em 2025, Fórmula 1 será aqui na Band, e é com muita felicidade que falo isso para vocês de todo o Brasil, ao vivo. A Fórmula 1, em 2025, será aqui na Band — afirmou o narrador.

Entenda a 'guerra' entre Globo e Band pela Fórmula 1

A Band tem contrato até o fim de 2025 com a Liberty Media, empresa que negocia os direitos de transmissão da Fórmula 1. No entanto, nos últimos meses, surgiu a notícia de que, por falta de pagamentos previstos no contrato, a Band teria estudado uma rescisão com a Liberty.

Neste cenário, a Globo entrou na jogada e iniciou as suas tentativas com a Liberty para voltar a ter os direitos da Fórmula 1 a partir de 2025. A emissora deixou de transmitir o campeonato em 2020 depois de quatro décadas.

Em um evento publicitário realizado no último mês, a Globo colocou um carro de Fórmula 1 com as estampas da emissora, imagens da categoria e deixou a mensagem “Será?” ao fim da apresentação. Oficialmente, porém, a Globo não comenta o assunto e não há um acordo.

Aos 61 anos, Sérgio Maurício é o narrador da Band (Foto: Reprodução)

Segundo o “Estadão”, o fato de a Globo ter “cantado vitória” antes da hora teria mexido com a Band, que optou por manter o contrato — ao menos de forma oficial. Ainda segundo o portal, o valor que a Liberty estaria cobrando pela rescisão do contrato seria o mesmo restante no vínculo até o final de 2025. Por isso, a Band decidiu manter a transmissão.