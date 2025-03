GP da China: Norris lidera treino livre; Bortoleto é 19º

Lando Norris venceu o ‘esquenta’ para a classificação sprint e liderou o treino livre da Fórmula 1 na China, realizado na madrugada desta sexta-feira (21), em Xangai. O britânico aproveitou os compostos macios na última tentativa para bater Charles Leclerc, da Ferrari, com o tempo de 1min31s504. Oscar Piastri, que cometeu erro no fim, ficou em terceiro.

continua após a publicidade

Com apenas um único treino livre à disposição por conta do formato sprint, os pilotos tentaram aproveitar ao máximo a sessão não apenas para buscar acerto de corrida, mas sobretudo para emborrachar a recém-asfaltada pista chinesa. Com a atividade dedicada aos compostos médios em grande parte, os macios entraram em ação nos 15 minutos finais, e Bortoleto foi o primeiro a calçar o conjunto, mas a falha hidráulica no carro de Jack Doohan reduziu o tempo disponível para menos de dez minutos por conta da bandeira vermelha.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Assim que a pista foi novamente liberada, todos partiram para a boa e velha simulação de classificação. Primeiro, Leclerc colocou a Ferrari no topo com 1min32s103, enquanto Lewis Hamilton ficou a 0s192, em segundo. Mas Norris conseguiu se colocar entre as Ferrari com a McLaren, enquanto Piastri era o quinto colocado.

continua após a publicidade

Max Verstappen arriscou os macios e fez os seus dos melhores primeiros setores, mas abortou, recolhendo aos boxes e indo para uma segunda tentativa. Enquanto isso, Norris pintava o trecho 2 de roxo, fechando o giro 0s5 mais rápido que Leclerc, enquanto Piastri subia para terceiro. Só que Max ficou mesmo com a volta em 1min33s284 de pneus médios, terminando apenas em 16º.

O top-10, portanto, ficou assim: Norris, Leclerc, Piastri, Hamilton, George Russell, Nico Hülkenberg Alexander Albon, Fernando Alonso, Andrea Kimi Antonelli e Yuki Tsunoda. Gabriel Bortoleto terminou em 19º.

continua após a publicidade

A Fórmula 1 realiza o GP da China, em Xangai, entre os dias 21 e 23 de março, a primeira etapa da temporada 2025 com a corrida sprint. Na sexta-feira (21), às 4h30, os pilotos definem o grid de largada da prova curta. No sábado (22), a largada da sprint está marcada para meia-noite, com a classificação às 4h. Por fim, no domingo (23), os pilotos disputam o GP da China às 4h. O Briefing chega para comentar na GPTV após o fim de cada dia de atividades.

➡️ Russell vê vantagem da McLaren ‘maior que a da Red Bull’ na F1

Confira como foi o treino livre da F1 em Xangai:

Gabriel Bortoleto no treino livre 1 do GP da China, em Xangai (Foto: GREG BAKER / AFP)

Ainda sob o impacto da sentida perda de Eddie Jordan, a Fórmula 1 abriu os trabalhos no fim de semana chinês com céu aberto e clima muito seco por conta da baixa umidade. E ao contrário do visto na última semana, na Austrália, a meteorologia não indicava possibilidade de chuva.

Seria, portanto, ótimo para as equipes colocarem em prática as soluções buscadas para os carros durante a pré-temporada, mas o formato sprint (já na segunda etapa do ano, diga-se) deixou apenas um treino livre à disposição para acertos tanto de classificação quanto de corrida. A limitação de trabalho, aliás, fez apenas quatro times apostarem em mudanças nos carros.

Com um asfalto totalmente recaepado, ao contrário da esquisita pintura que foi alvo de muitas críticas nas últimas edições, os pilotos rapidamente partiram para a sessão sem tempo a perder, tanto que a fila indiana se formou no pit-lane antes mesmo do sinal verde ser dado. Não era apenas sobre o acerto do carro em si, mas também sobre andar o bastante para já espalhar borracha na superfície da pista. Já no primeiro contato, por exemplo, Albon e Lawson deram pequenos passeios pela brita, só que a aderência veio rápido.

Com cerca de dez minutos completados, Russell fez a melhor volta em 1min35s184, com Piastri muito próximo, a 0s010 de distância. Mas a marca logo foi superada, primeiro por Sainz, que colocou a Williams na liderança, e depois por Tsunoda, que ficou em segundo. Mais um giro, e foi a vez de Gasly — com a asa traseira do carro da Alpine modificada para atender à diretiva da FIA — liderar momentaneamente a tabela de tempos.

Com 1min34s289, Hamilton pôs a Ferrari em primeiro, mas o tempo logo foi engolido por Verstappen e também pelos carros da McLaren. Depois, a imagem recuperada mostrou instante em que Lewis escorregou na curva 14. Ocupando a sétima colocação, ele foi para mais um giro rápido e pegou o setor 1, o bastante para fechar em 1min33s224 e reassumir a ponta.

Até aquele momento, com 15 minutos transcorridos, todos usavam os médios da gama C2, C3 e C4 levada pela Pirelli para Xangai. Russell, então, foi 0s207 mais rápido que o ex-companheiro de Mercedes e tomou a primeira posição. Logo atrás, Alonso — correndo com um adesivo em homenagem a Jordan no carro — fechou mais uma volta rápida e subiu de 12º para sexto.

Na outra ponta da tabela, Bortoleto aparecia em último, 1s7 atrás do parceiro de Sauber, Hülkenberg, que tomava 1s do Haas de Ocon. Quando retornou à pista, perto da marca dos 30 minutos, o brasileiro conseguiu as suas melhores segunda e terceira parciais, mas não o bastante para deixar o 20º posto.

Meia hora passada, Russell, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Verstappen, Piastri, Norris, Sainz, Tsunoda e Albon fechavam o top-10. Gasly era o 12º, mas chamava atenção pelo rádio com o engenheiro ao simplesmente dizer que os botões do volante estavam errados.

Problemas aparentes também para Lawson, que passou a ser o penúltimo quando Hülkenberg conseguiu encaixar giro um pouco melhor e subiu para 17º. Enquanto isso, Verstappen vinha em sexto, atrás de Antonelli e à frente de Norris.

Mais um replay, e, dessa vez, Hamilton teve um revival ao errar a curva de entrada dos boxes — o mesmo movimento que o deixou atolado na brita no GP da China de 2007 e custou o título daquele ano. Só que agora é asfalto no lugar da caixa de brita, e ele seguiu para a garagem da Ferrari.

Com 15 minutos para o fim, a Sauber colocou Bortoleto de macios, mas ele teve de esperar a paralisação causada por Doohan, por conta de um problema hidráulico, para retornar à pista e melhorar o tempo de volta. A atividade foi retomada com pouco menos de oito minutos para o fim, e virou uma espécie de prévia do que virá logo mais, às 4h30. Destaque para Hülkenberg, que arrancou um impressionante sexto lugar. Só que, de macios, mais uma vez quem prevaleceu foi o MCL39 de Norris.