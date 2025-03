Zak Brown prevê saída de Verstappen da Red Bull: ‘Aposto na Mercedes’

CEO da McLaren, Zak Brown acredita que a parceria entre Max Verstappen e Red Bull acaba no fim de 2025. O dirigente colocou a Aston Martin como uma das interessadas, mas apontou para a Mercedes como provável destino do tetracampeão mundial de F1 na temporada 2026.

Até o anúncio de Andrea Kimi Antonelli como companheiro de George Russell para o campeonato deste ano, Verstappen ocupava o topo da lista de candidatos ao posto deixado por Lewis Hamilton, que deixou Brackley para correr pela Ferrari em 2025.

Apesar da nova temporada de ‘Drive to Survive’ ter revelado que Toto Wolff disse ter prometido a Hamilton não negociar com Verstappen, o próprio neerlandês admitiu no último ano que teve conversas com a Mercedes, mas optou por se manter “leal” à Red Bull.

Quem surgiu como interessada em Verstappen foi a Aston Martin, que teria uma preparado uma oferta de £ 1 bilhão (R$ 7,34 bilhões na cotação mais recente) para ter o piloto por múltiplos anos. Apesar da ligação entre as partes — a equipe do neerlandês na GT World Challenge corre com modelos da marca britânica — e a chegada de Adrian Newey, ex-Red Bull, serem trunfos nessa negociação, Brown aposta em Verstappen na Mercedes por conta da estrutura e estabilidade pelos lados de Brackley.

Adrian Newey se mudou para a Aston Martin (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

— Acho que Verstappen vai deixar (a Red Bull) no fim deste ano, provavelmente vai para a Mercedes — disse Brown ao jornal inglês The Telegraph.

— Tiveram conversas com a Aston Martin também, com a chegada de Adrian Newey. Por maior que Adrian seja — é o maior de todos os tempos —, é necessário que haja uma equipe inteira ao redor. Precisa ter cultura, e a Mercedes tem isso. Se tiver de apostar, aposto na Mercedes — prosseguiu.

— Nos últimos dez anos, eles venceram sete ou oito títulos. Foram cinco vitórias no ano passado. Eles têm estabilidade e Toto gosta dele — completou o CEO da McLaren.

Brown ressaltou dois pontos que serão importantes na dança das cadeiras da F1 para 2026 — e que podem influenciar em decisões de Verstappen: a expectativa da Mercedes entregar o melhor motor com o novo regulamento e o fim do contrato de George Russell com o término da temporada.

Max Verstappen é apontado como a próxima estrela da Mercedes após Lewis Hamilton (Foto: Minas Panagiotakis/AFP)

“Acho que todos imaginam que eles terão a melhor unidade de potência com os novos regulamentos de motores a partir do próximo ano. Além disso, o contrato de George acaba no fim da temporada e Kimi terá somente um ano na categoria”, encerrou.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, entre os dias 21 e 23 de março, direto de Xangai, com o GP da China.