GP da Arábia Saudita: Gasly lidera primeiro treino livre; Bortoleto é 20º

Pierre Gasly liderou o primeiro treino livre do GP da Arábia Saudita, nesta sexta-feira (18), no Circuito Corniche de Jeddah, registrando a melhor volta com 1:40.216. Lando Norris garantiu a segunda posição, enquanto Charles Leclerc completou o top-3 com a Ferrari. Gabriel Bortoleto, por sua vez, ficou com a 20ª colocação na sessão.

Como foi o primeiro treino livre do GP da Arábia Saudita?

Gabriel Bortoleto durante o primeiro treino livre na Arábia Saudita (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Oscar Piastri abriu os trabalhos no primeiro treino livre do GP da Arábia Saudita registrando a volta mais rápida até então, com 1:31.548. Logo em seguida, Max Verstappen assumiu a segunda colocação. Poucos minutos depois, Lando Norris superou o tempo do companheiro de equipe ao marcar 1:30.454.

Na sequência, foi a vez de George Russell liderar a tabela com 1:29.674, estabelecendo a melhor volta da sessão. Até aquele momento, apenas Carlos Sainz, Oliver Bearman e Esteban Ocon haviam utilizado pneus duros. Já Lewis Hamilton fez o 12º melhor tempo.

Aos 34 minutos do treino livre, George Russell liderava a tabela com 1:29.674, seguido por Lando Norris (+0.306) e Max Verstappen (+0.390). Com pneus macios, Carlos Sainz registrou o segundo melhor tempo naquele momento, atrás apenas de Russell. Na sequência, Oscar Piastri e Nico Hülkenberg também melhoraram suas marcas e figuraram entre os mais rápidos da sessão.

Durante conversa por rádio com a equipe, Max Verstappen relatou dificuldades nos setores 1 e 2, dizendo que “não conseguia virar o carro”. Naquele momento, o holandês ocupava a quinta colocação no treino livre. Pouco depois, Pierre Gasly, da Alpine, surpreendeu ao tomar a liderança com o tempo de 1:29.239, superando Lando Norris. Gabriel Bortoleto ocupou o 17º melhor tempo da pista.

Pierre Gasly foi o mais rápido do primeiro treino livre, marcando 1:40.216 na melhor de suas voltas. O francês da Alpine surpreendeu e terminou a sessão na liderança. Lando Norris ficou com a segunda posição, enquanto Charles Leclerc fechou o top-3 com a Ferrari. Gabriel Bortoleto terminou com a 20º colocação.