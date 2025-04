GP da Arábia Saudita: Bortoleto não participa do segundo treino livre, entenda

Gabriel Bortoleto não participou do segundo treino livre do GP da Arábia Saudita, realizado nesta sexta-feira (18), no circuito de Jeddah. A Sauber confirmou que o carro do brasileiro apresentou um vazamento de combustível e, apesar dos esforços da equipe, o problema não foi resolvido a tempo da sessão.

continua após a publicidade

Mecânicos ainda tentaram ajustes na célula de sobrevivência do carro antes do início da atividade, mas a falha impediu a ida à pista.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ GP da Arábia Saudita: Gasly lidera primeiro treino livre; Bortoleto é 20º

— Infelizmente, descobrimos um vazamento de combustível no carro do Gabriel após o FP1, que não pode ser consertado a tempo para o FP2. A causa do vazamento de combustível está sendo investigada pela equipe. Por esse motivo, Gabriel não poderá participar do FP2 — diz o comunicado da Sauber.

Gabriel Bortoleto já havia enfrentado dificuldades no primeiro treino livre, disputado mais cedo. Ele começou a sessão com pneus médios e ficou cerca de 3s9 atrás do líder Lando Norris, com desempenho bem abaixo do restante do pelotão. Mesmo ao trocar para pneus macios no fim do treino, não conseguiu reagir.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto durante a coletiva de imprensa do GP da Arábia Saudita (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

Na parte final, Gabriel Bortoleto chegou a subir temporariamente para o 17º lugar, mas logo foi superado pelos demais adversários e terminou com o 20º tempo. A diferença para o companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, também chamou atenção: mais de um segundo separou os dois pilotos da Sauber.

➡️ Verstappen recebe proposta bilionária para trocar de equipe, diz jornal

A expectativa agora é que o problema mecânico seja resolvido até o terceiro treino livre, garantindo também sua participação na classificação de sábado.

continua após a publicidade

Primeiro treino livre no GP da Arábia Saudita

​Pierre Gasly surpreendeu ao liderar o primeiro treino livre do GP da Arábia Saudita nesta sexta-feira (18), no circuito de Jeddah Corniche. O francês da Alpine cravou 1min29s239, superando Lando Norris (McLaren) por apenas 0s007. Charles Leclerc (Ferrari) completou o top-3, seguido por Oscar Piastri (McLaren) e Alexander Albon (Williams). ​

Gabriel Bortoleto, brasileiro da Sauber, teve uma estreia difícil no circuito árabe. No primeiro treino, registrou o 20º e último tempo, ficando mais de um segundo atrás do companheiro Nico Hülkenberg.