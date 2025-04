Nesta segunda-feira (28), Houston Rockets e Golden State Warriors se enfrentaram no Chase Center, em San Francisco, pelos playoffs da NBA. Com o retorno de Jimmy Butler, que foi desfalque no jogo anterior por lesão, o Warriors venceu por 109 a 106 em confronto equilibrado e colocou 3 a 1 na série.

Apesar da derrota, o Houston Rockets teve o cestinha do jogo: Alperen Sengun, com 31 pontos e 10 rebotes. Pelo Warriors, o destaque ficou por conta de Jimmy Butler, que anotou 27 pontos. O próximo jogo entre as franquias acontece na quarta-feira (30).

Houston Rockets 106 x 109 Golden State Warriors

O Golden State Warriors começou o jogo com um ritmo forte, abrindo 13 a 2 no placar no inicio do primeiro quarto. Porém, o Houston Rockets buscou a recuperação e encostou no placar, terminando a parcial apenas dois pontos atrás (28-26).

No segundo quarto, a partida ficou ainda mais quente. O Houston Rockets conseguiu a virada, mas as equipes ainda se revezavam bastante na liderança do placar. No final do período, o Golden State cometeu muitos erros e o Rockets abriu sua maior vantagem na partida, com 57 a 50 no placar.

De volta para o segundo tempo, o Rockets estacionou no placar e sofreu a virada. Afiado, o Golden State Warriors colocou 10 pontos de vantagem (68-58). O Houston buscou a recuperação e conseguiu empatar no final do terceiro quarto (74-74). A parcial terminou com o Warriors na frente por dois pontos (82-80).

O último quarto começou equilibrado e as equipes chegaram empatadas aos 90 pontos. O Houston assumiu a dianteira no placar, mas sem abrir larga vantagem (101-99). Faltando um minuto para o fim da partida, o placar estava empatado por 104 pontos. A vantagem final do Golden State Warriors foi de apenas 3 pontos, vencendo por 109 a 106.

Cleveland Cavaliers despacha Miami Heat

Mais cedo, Cleveland Cavaliers e Miami Heat se enfrentaram no Kaseya Center, na Flórida, pelo jogo 4 dos playoffs da Conferência Leste. Com 3 a 0 na série, o Cavaliers confirmou a superioridade e venceu mais uma, desta vez pelo impressionante placar de 138 a 83, a quarta maior diferença na história dos playoffs.

Cleveland Cavaliers aguarda definição de adversário (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Donovan Mitchel foi o grande nome do Cleveland Cavaliers, com 22 pontos e 5 assistências. Jarret Allen anotou um duplo-duplo, com 14 pontos e 12 rebotes e também foi destaque. Garantido na próxima fase, o Cavaliers aguarda definição do adversário na série entre Indiana Pacers e Milwalkee Bucks.