Goiás vira sobre Campinas e fecha a 2ª rodada da Superliga Masculina; veja a tabela
Time surpreendeu e venceu por 3 sets a 1
Pelo último jogo da segunda rodada da Superliga Masculina, o Goiás venceu o Campinas, de virada, por 3 sets a 1, no Ginásio do Taquaral, casa do time paulista. As parciais foram 25/21, 22/25, 23/25 e 22/25. O Goiás anotou seus primeiros pontos no campeonato; por outro lado, o atual vice-campeão conheceu a sua primeira derrota em dois jogos. Com isso, os times ficam empatados na tabela.
André Saliba, eleito o melhor da partida, brilhou e foi essencial para a vitória goiana. O oposto anotou 25 pontos, sendo 22 de ataque, um de bloqueio e dois de saque. No Campinas, o nome de maior destaque foi o argentino Bruno Lima, também oposto. O atleta marcou 18 pontos, entre 15 de ataque e três de bloqueio.
As duas equipes voltam à quadra neste sábado (1). O Goiás joga em casa, às 16h (de Brasília), contra o Juiz de Fora. Já o Campinas visita o São José, às 18h30.
Confira todos os resultados da segunda rodada
- Suzano 1 x 3 Guarulhos
- Juiz de Fora 3 x 2 Monte Carmelo
- Minas 0 x 3 Joinville
- Praia Clube 3 x 0 São José
- Cruzeiro 2 x 3 Sesi Bauru
- Campinas 1 x 3 Goiás
Tabela da Superliga Masculina 25/26 atualizada
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
1º
Praia Clube
6
2
2
2º
Sesi Bauru
5
2
2
3º
Guarulhos
5
2
2
4º
Cruzeiro
4
2
1
5º
Campinas
3
2
1
6º
Suzano
3
2
1
7º
Joinville
3
2
1
8º
Goiás
3
2
1
9º
Juiz de Fora
2
2
1
10º
Minas
1
2
0
11º
Monte Carmelo
1
2
0
12º
São José
0
2
0
