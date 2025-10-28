menu hamburguer
Goiás vira sobre Campinas e fecha a 2ª rodada da Superliga Masculina; veja a tabela

Time surpreendeu e venceu por 3 sets a 1

Dia 28/10/2025
Goiás vence Campinas na Superliga de vôlei 25/26 (Foto: Pedro Teixeira/ Vôlei Renata)
Pelo último jogo da segunda rodada da Superliga Masculina, o Goiás venceu o Campinas, de virada, por 3 sets a 1, no Ginásio do Taquaral, casa do time paulista. As parciais foram 25/21, 22/25, 23/25 e 22/25. O Goiás anotou seus primeiros pontos no campeonato; por outro lado, o atual vice-campeão conheceu a sua primeira derrota em dois jogos. Com isso, os times ficam empatados na tabela.

André Saliba, eleito o melhor da partida, brilhou e foi essencial para a vitória goiana. O oposto anotou 25 pontos, sendo 22 de ataque, um de bloqueio e dois de saque. No Campinas, o nome de maior destaque foi o argentino Bruno Lima, também oposto. O atleta marcou 18 pontos, entre 15 de ataque e três de bloqueio.

As duas equipes voltam à quadra neste sábado (1). O Goiás joga em casa, às 16h (de Brasília), contra o Juiz de Fora. Já o Campinas visita o São José, às 18h30.

Goiás vence Campinas na Superliga de vôlei 25/26 (Foto: Pedro Teixeira/ Vôlei Renata)
Goiás vence Campinas na Superliga de vôlei 25/26 (Foto: Pedro Teixeira/ Vôlei Renata)

Confira todos os resultados da segunda rodada

  • Suzano 1 x 3 Guarulhos
  • Juiz de Fora 3 x 2 Monte Carmelo
  • Minas 0 x 3 Joinville
  • Praia Clube 3 x 0 São José
  • Cruzeiro 2 x 3 Sesi Bauru
  • Campinas 1 x 3 Goiás

Tabela da Superliga Masculina 25/26 atualizada

PosiçãoTimePontosJogosVitórias

Praia Clube

6

2

2

Sesi Bauru

5

2

2

Guarulhos

5

2

2

Cruzeiro

4

2

1

Campinas

3

2

1

Suzano

3

2

1

Joinville

3

2

1

Goiás

3

2

1

Juiz de Fora

2

2

1

10º

Minas

1

2

0

11º

Monte Carmelo

1

2

0

12º

São José

0

2

0

