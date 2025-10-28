Pelo último jogo da segunda rodada da Superliga Masculina, o Goiás venceu o Campinas, de virada, por 3 sets a 1, no Ginásio do Taquaral, casa do time paulista. As parciais foram 25/21, 22/25, 23/25 e 22/25. O Goiás anotou seus primeiros pontos no campeonato; por outro lado, o atual vice-campeão conheceu a sua primeira derrota em dois jogos. Com isso, os times ficam empatados na tabela.

André Saliba, eleito o melhor da partida, brilhou e foi essencial para a vitória goiana. O oposto anotou 25 pontos, sendo 22 de ataque, um de bloqueio e dois de saque. No Campinas, o nome de maior destaque foi o argentino Bruno Lima, também oposto. O atleta marcou 18 pontos, entre 15 de ataque e três de bloqueio.

As duas equipes voltam à quadra neste sábado (1). O Goiás joga em casa, às 16h (de Brasília), contra o Juiz de Fora. Já o Campinas visita o São José, às 18h30.

Goiás vence Campinas na Superliga de vôlei 25/26 (Foto: Pedro Teixeira/ Vôlei Renata)

Confira todos os resultados da segunda rodada

Suzano 1 x 3 Guarulhos

Juiz de Fora 3 x 2 Monte Carmelo

Minas 0 x 3 Joinville

Praia Clube 3 x 0 São José

Cruzeiro 2 x 3 Sesi Bauru

Campinas 1 x 3 Goiás

Tabela da Superliga Masculina 25/26 atualizada

Posição Time Pontos Jogos Vitórias 1º Praia Clube 6 2 2 2º Sesi Bauru 5 2 2 3º Guarulhos 5 2 2 4º Cruzeiro 4 2 1 5º Campinas 3 2 1 6º Suzano 3 2 1 7º Joinville 3 2 1 8º Goiás 3 2 1 9º Juiz de Fora 2 2 1 10º Minas 1 2 0 11º Monte Carmelo 1 2 0 12º São José 0 2 0