Giovanni Vianna e Gui Khury se destacam nas semifinais do STU Pro Tour

No STU Pro Tour, iniciado em Porto Alegre (RS) nesta sexta-feira (21 de março de 2025), o skate brasileiro se destacou com a presença de Giovanni Vianna e Gui Khury. Eles avançaram para as semifinais nas modalidades Street e Park. O evento reúne competidores de 19 países, evidenciando a força do Brasil no skate mundial.

Giovanni Vianna, de Santo André (SP), já representou o país nas Olimpíadas de Tóquio-2020 e Paris-2024. Ele obteve a maior nota na modalidade Street durante a fase de classificação. Vianna expressou contentamento em competir na capital gaúcha, mencionando o apoio de sua tia que reside na cidade.

— É legal demais andar aqui porque a pista é grande, apesar de o vento às vezes atrapalhar bastante. Você consegue pensar direito no que vai fazer. E minha tia mora aqui, então fico mais à vontade, sinto-me em casa — afirmou. Ele também ressaltou a relevância do Pro Tour para o skate nacional.

— Estamos colocando a cultura do Brasil no mapa do skate, muito importante. Sempre temos campeonatos na Europa, nos Estados Unidos, mas o Brasil está entre as três maiores potências do skate mundial. Então, já era hora, o que alavanca nosso potencial e nosso nome. Os gringos têm elogiado — completou.

Gui Khury, de Curitiba, com apenas 16 anos, impressionou ao executar um “Flip Body Varial 540º” no Park.

— Estou muito feliz com meu desempenho hoje. Acabei jogando bastante coisa para avançar bem para a semifinal. Mandei esse flip, que subiu bem meu score. E é muito irado ter um campeonato internacional em casa e ver os gringos competindo aqui no Brasil. A vibe é diferente. Nós acabamos andando até mais empolgado por isso — disse Khury, destacando a importância de competir em um evento internacional no Brasil.

Gui Khury em ação no STU Pro Tour (Foto: Julio Detefon / STU)

FASE 1 – STREET MASCULINO

BATERIA 1

1º – Cordano Russell (CAN) – 81,61 (classificado direto)

2º – Matias Dell Olio (ARG) – 75,62 (repescagem)

3º – Jorge Simões (POR) – 50,29 (repescagem)

4º – Wilton Souza (BRA) – 43,18 (eliminado)

BATERIA 2

1º – Gabryel Aguilar (BRA) – 83,07 (classificado direto)

2º – Marcelo Batista (BRA) – 68,30 (repescagem)

3º – Wallace Gabriel (BRA) – 58,24 (repescagem)

4º – Gabriel Fortunato (BRA) – 52,29 (eliminado)

BATERIA 3

1º – Ivan Monteiro (BRA) – 78,83 (classificado direto)

2º – Jake Ilardi (EUA) – 71,83 (repescagem)

3º – Luan de Oliveira (BRA) – 70,34 (repescagem)

4º – Killian Zender (SUI) – 39,07 (eliminado)

BATERIA 4

1º – Bruno Melão (BRA) – 80,21 (classificado direto)

2º – Jhanka Gonzales (COL) – 78,07 (repescagem)

3º – Carlos Ribeiro (BRA) – 76,55 (repescagem)

4º – Wacson Mass (BRA) – 27,21 (eliminado)

BATERIA 5

1º – João Lucas Alves (BRA) – 81,52 (classificado direto)

2º – Filipe Mota (BRA) – 78,95 (repescagem)

3º – Manny Santiago (PUE) – 73,57 (repescagem)

4º – Felipe Nunes (BRA) – 67,51 (eliminado)

BATERIA 6

1º – Giovanni Vianna (BRA) – 89,82 (classificado direto)

2º – Ismael Henrique (BRA) – 79,64 (repescagem)

3º – Angelo Caro (PER) – 75,23 (repescagem)

4º – Vinícius Costa (BRA) – 69,68 (eliminado)

Classificados na repescagem - Street:

BATERIA 1 – Filipe Mota (82,30) e Jake Ilardi (74,99)

BATERIA 2 – Jhanka Gonzales (86,74) e Angelo Caro (80,19)

BATERIA 3 – Carlos Ribeiro (79,29) e Wallace Gabriel (77,84)

FASE 1 – PARK MASCULINO

BATERIA 1

1º – Luigi Cini (BRA) – 82,67 (classificado direto)

2º – Matheus Guerreiro (BRA) – 73,07 (repescagem)

3º – Steven Pineiro (PUE) – 70,73 (repescagem)

4º – Sandro Moral (ARG) – 69,67 (eliminado)

BATERIA 2

1º – Gui Khury (BRA) – 85,80 (classificado direto)

2º – Alessandro Mazzara (ITA) – 83,24 (repescagem)

3º – Tate Carew (EUA) – 82,78 (repescagem)

4º – André Mariano (BRA) – 80,58 (eliminado)

BATERIA 3

1º – Pedro Barros (BRA) – 82,92 (classificado direto)

2º – Yam Behar (ISR) – 76,00 (repescagem)

3º – Danny Leon (ESP) – 68,33 (repescagem)

4º – Pedro Quintas (BRA) – 34,33 (eliminado)

BATERIA 4

1º – Luiz Francisco (BRA) – 79,04 (classificado direto)

2º – Thomas Augusto (POR) – 76,00 (repescagem)

3º – Vincent Matheron (FRA) – 73,42 (repescagem)

4º – Collin Graham (EUA) – 72,27 (eliminado)

BATERIA 5

1º – Hampus Winberg (SUE) – 81,33 (classificado direto)

2º – Gavin Bottger (EUA) – 80,33 (repescagem)

3º – Pedro Carvalho (BRA) – 79,29 (repescagem)

4º – Hugo Montezuma (BRA) – 43,11 (eliminado)

BATERIA 6

1º – Kalani Konig (BRA) – 83,92 (classificado direto)

2º – Augusto Akio (BRA) – 80,67 (repescagem)

3º – Murilo Peres (BRA) – 71,67 (repescagem)

4º – Viktor Solmund (DIN) – 70,83 (eliminado)

Classificados na repescagem - Park:

BATERIA 1 – Alessandro Mazzara (90,00) e Gavin Bottger (80,67)

BATERIA 2 – Thomas Augusto (85,33) e Tate Carew (83,92)

BATERIA 3 – Augusto Akio (83,13) e Matheus Guerreiro (47,33)