Rayssa Leal e Naia Laso brilham no STU Pro Tour em Porto Alegre

Nesta sexta-feira (21), no primeiro dia do STU Pro Tour em Porto Alegre, a skatista brasileira Rayssa Leal e a espanhola Naia Laso de destacaram na abertura da competição. Elas avançaram para as semifinais nas modalidades Street e Park, respectivamente, com as maiores notas de suas categorias. O evento acontece na orla do Guaíba e reúne atletas de elite.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rayssa Leal, a "Fadinha", classificou-se na modalidade Street com a nota 75,55, a maior do dia, apesar de uma queda em sua segunda volta.

— O skate escapou. Pela pista ser na orla, a gente sente bem o vento. Estava ventando um pouco mais que o normal e eu tenho só 50kg. Então, quando voltei da manobra, não consegui me equilibrar muito bem, mas no skate acontecem essas coisas. O que importa é que o nível está bom e a gente vê uma evolução muito grande do skate feminino. Fico muito feliz de poder participar dessa revolução que é o STU Pro Tour. Hoje, consegui dar o rolê que eu queria, apesar dessa queda esquisita. Mas deu tudo certo - afirmou Rayssa após sua apresentação.

Naia Laso brilha na modalidade Park em Porto Alegre

Na modalidade Park, Naia Laso, de 16 anos, foi a única entre as 16 competidoras a superar a marca dos 80 pontos, com notas de 82,67 e 83,67. Com um histórico de tricampeã espanhola e medalhista de bronze no Mundial de Roma, além de ter representado seu país nos Jogos Olímpicos de Paris, Laso mostrou grande habilidade.

continua após a publicidade

— Nossa! Estou muito feliz não só pelo resultado de hoje, mas por também estar aqui no Brasil disputando uma nova competição. O STU Pro Tour tem tudo para ser um sucesso. O clima é muito bom, percebo uma alegria contagiante de todos, o que faz tudo dar certo. Acho até que isso me ajudou na pista, porque me senti bem solta e consegui acertar tudo que pretendia fazer. Espero chegar à semifinal neste mesmo alto astral para buscar mais um bom resultado e estar entre as seis finalistas - expressou Naia.

Naia Laso (Foto: Guilherme Isoppo / STU)

FASE 1 – STREET FEMININO (as 12 classificadas para a semifinal)

BATERIA 1

1ª – Rayssa Leal (BRA) – 75,55 (classificada)

2ª – Gabi Mazetto (BRA) – 53,33 (classificada)

3ª – Kemily Suiara (BRA) – 49,07 (classificada)

4ª – Matilde Ribeiro (POR) – 42,73 (eliminada)

continua após a publicidade

BATERIA 2

1ª – Aoi Uemura (JAP) – 69,19 (classificada)

2ª – Daniela Terol (ESP) – 54,50 (classificada)

3ª – Ariadne Souza (BRA) – 41,68 (classificada)

4ª – Atali Mendes (BRA) – 30,94 (eliminada)

BATERIA 3

1ª – Keet Oldenbeuving (HOL) – 50,21 (classificada)

2ª – Carla Karolina (BRA) – 48,46 (classificada)

3ª – Christine Cottam (EUA) – 35,85 (classificada)

4ª – Pâmela Rosa (BRA) – 31,19 (eliminada)

BATERIA 4

1ª – Maria Lúcia (BRA) – 61,64 (classificada)

2ª – Maria Almeida (BRA) – 55,57 (classificada)

3ª – Isabelly Ávila (BRA) – 48,71 (classificada)

4ª – Valentina Petric (CHI) – 41,96 (eliminada)

FASE 1 – PARK FEMININO (as 12 classificadas para a semifinal)

BATERIA 1

1ª – Madeleine Larcheron (FRA) – 73,37 (classificada)

2ª – Dora Varella (BRA) – 66,67 (classificada)

3ª – Sofia Godoy (BRA) – 63,81 (classificada)

4ª – Emily Antunes (BRA) – 39,00 (eliminada)

BATERIA 2

1ª – Raicca Ventura (BRA) – 79,44 (classificada)

2ª – Lily Erickson (EUA) – 77,41 (classificada)

3ª – Mizuho Hasegawa (JAP) – 76,33 (classificada)

4ª – Fay Ebert (CAN) – 71,11 (eliminada)

BATERIA 3

1ª – Naia Laso (ESP) – 83,67 (classificada)

2ª – Lilly Strachan (FRA) – 78,96 (classificada)

3ª – Fernanda Tonissi (BRA) – 78,00 (classificada)

4ª – Nana Taboulet (FRA) – 77,44 (eliminada)

BATERIA 4

1ª – Isadora Pacheco (BRA) – 71,67 (classificada)

2ª – Lola Tambling (GBR) – 68,33 (classificada)

3ª – Yndiara Asp (BRA) – 66,00 (classificada)

4ª – Minna Stess (EUA) – 61,67 (eliminada)

PROGRAMAÇÃO:

Sábado (22/03)

10h – Abertura para o público

10h às 11h – Treino livre Paraskate Park

10h às 12h – Treino livre Street masculino

11h às 13h – Treino livre Park feminino

12h às 14h – Semifinal Street masculino

14h10 às 15h40 – Semifinal Park feminino

14h50 às 16h50 – Treino livre Street feminino

15h50 às 16h40 – Final Paraskate Park

16h45 às 18h45 – Treino livre Park masculino

16h50 às 18h35 – Semifinal Street feminino

18h45 às 20h30 – Semifinal Park masculino

18h30 às 19h10 – LAST JAM SESSION

Domingo (23/03)

10h – Abertura para o público

10h às 11h20 – Treino livre Street feminino

11h20 às 12h20 – Final Street feminino

14h às 15h – Treino livre Street masculino

14h às 15h – Final Park feminino

15h às 16h – Final Street masculino

15h às 16h – Treino livre Park masculino

16h às 17h – Final Park masculino

17h às 18h – PREMIAÇÃO