Campeã do BBB 25, Renata é professora de ginástica rítmica; conheça

A professora de ginástica rítmica Renata venceu o Big Brother Brasil 25 com 51,90% da média dos votos para vencer. A final foi exibida na noite desta terça-feira (22). Cearense de Fortaleza, Renata tem 33 anos e se tornou a 25ª campeã do reality show. Ela disputou o prêmio com Guilherme, que teve 43,38% da média, e João Pedro, que obteve 4,72%.

Renata é professora de dança e de ginástica rítmica, modalidade olímpica que conheceu ainda na infância, por meio de um projeto social. Aos 8 anos, iniciou sua trajetória na arte e no esporte. Foi nesse mesmo projeto que conheceu Eva, com quem entrou no BBB 25 como dupla, antes de a dinâmica se tornar individual. Posteriormente, cursou faculdade de Educação Física, começou a trabalhar aos 16 anos e construiu sua carreira como educadora. Ela cresceu com a mãe e o irmão mais velho em um bairro periférico de Fortaleza.

Renata no BBB 25

Durante o programa, Renata enfrentou seis Paredões, mais que os demais finalistas. Também foi líder uma vez, venceu uma prova do Anjo e cumpriu um Castigo do Monstro. Participou da Vitrine do Seu Fifi, dinâmica inédita definida por votação entre os participantes. Nos dias finais do reality, iniciou um relacionamento com Maike, 17º eliminado.

A votação da final foi dividida entre os formatos Voto Único e Voto Torcida. Renata obteve 42,38% no Voto Único e 61,41% no Voto Torcida. Guilherme alcançou 51,40% no Voto Único e 35,37% no Voto Torcida. João Pedro registrou 6,22% e 3,22%, respectivamente.

