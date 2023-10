Quais os principais fatores para a evolução da modalidade no país?

- A gente abriu as portas, em função dos resultados tímidos que tinhamos no cenário mundial, quando a ginástica era dificílima e concentrada em poucos países, basicamrnte os da 'Cortina de Ferro'. Nesse contexto, a Luisa (Parente) foi finalista olímpica, começou ali. Depois a Soraya Carvalho foi a primeira finalista mundial, a Daniele Hypólito conquistou a medalha… conforme isso foi acontecendo, a ginástica foi se tornando mais popular, mais praticada. Através de projetos sociais também, dando mais possibilidade de descobertas de talentos. E a legislação também fez com que o COB tivesse maior segurança financeira, para prerparar melhor as confederações. Com mais recursos, melhor aparelhagem e melhores condições para participar de eventos internacionais, acabou também com os treinadores adquirindo mais conhecimento, crianças procurando praticar mais ginástica… foi juntando uma série de coisas.