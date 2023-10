José Gabriel foi o responsável pelo terceiro lugar no cross country olímpico (XCO), prova do ciclismo mountain bike. No feminino, , Raiza Goulão também levou o bronze. Com as conquistas brasileiras, os brasileiros foram a seis medalhas na modalidade na história dos Jogos Pan-Americanos. Agora o país tem três pratas e três bronzes (quatro no masculino e dois no feminino).