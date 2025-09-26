Gabrielzinho conquista o terceiro ‘tri’ no Mundial de natação paralímpica

Gabrielzinho levou seu terceiro tricampeonato no Mundial de natação paralímpica na manhã desta sexta (26), em Singapura. Até o momento, o Brasil soma 36 medalhas no campeonato.

continua após a publicidade

Conquistas de Gabrielzinho

Com mais um dia de celebração no pódio, ao vencer os 50m costas na classe S2 com 53s06, Gabrielzinho alcançou seus objetivos para o Mundial de Natação Paralímpica de 2025: ser tricampeão também nos 200m livre e nos 100m costas, ambos na classe S2. Ele se consolida como imbatível, um verdadeiro símbolo de resiliência.

No pódio, o russo Vladmir Danilenko e o polonês Jacek Czech ficaram com prata e bronze, respectivamente.

➡️Brasil é imbatível em mais um dia de Mundial de Natação Paralímpica

Medalhistas do dia

José Ronaldo conquistou prata nos 50m costas pela classe S1, estabelecendo o recorde das Américas ao marcar 1min13s72. O israelense Iyad Shalabi levou ouro com 1min11s16, e o ucraniano Anton Kol ficou com bronze com 1min14s82.

continua após a publicidade

A carioca de 30 anos Mariana Gesteira levou ouro nos 100m nado costas na classe S9, em uma prova amplamente disputada, superando a espanhola Nubia Marques, que ficou com prata, por 22 centésimos. Mariana finalizou em 1min08s79. A canadense Mary Jibb conquistou o bronze, realizando a prova em 1min10s63.

No revezamento medley 4x100m na classe S14, os brasileiros Arthur Xavier, Beatriz Flausino, Gabriel Bandeira e Ana Karolina Soares garantiram prata após um grande desempenho em conjunto e bateram o recorde americano ao finalizar em 4min05s98. A Grã-Bretanha levou ouro, marcando recorde mundial com o tempo de 4min02s86, e a Tailândia ficou com o bronze, que finalizou em 4min32s74.

continua após a publicidade

➡️Recorde e medalhas: veja resultados do Brasil no Mundial de Natação paralímpica

Matheus Rheine, Lucilene Sousa, Douglas Matera e Carol Santiago fecharam o revezamento livre 4x100m 49 pontos também com medalha de prata, com 3min56s28, logo atrás da Espanha, que finalizou com 3min55s54. O Japão levou bronze com 4min07s96.

Mariana Gesteira no Mundial de Natação Paralímpica (Foto: Wander Roberto/CPB)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Brasil no Mundial

Victor Almeida ficou em quarto lugar nos 100m costas pela classe S9, com 1min03s04. O pódio foi composto pelo bielorrusso Yahor Shchalkanau (1min00s95), que levou ouro, pelo russo Bogdan Mozgovoi (1min01s30), com prata, e pelo francês Ugo Didier, medalha de bronze (1min02s08).