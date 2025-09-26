Gabrielzinho conquista o terceiro ‘tri’ no Mundial de natação paralímpica
O campeonato termina neste sábado (27)
Gabrielzinho levou seu terceiro tricampeonato no Mundial de natação paralímpica na manhã desta sexta (26), em Singapura. Até o momento, o Brasil soma 36 medalhas no campeonato.
Conquistas de Gabrielzinho
Com mais um dia de celebração no pódio, ao vencer os 50m costas na classe S2 com 53s06, Gabrielzinho alcançou seus objetivos para o Mundial de Natação Paralímpica de 2025: ser tricampeão também nos 200m livre e nos 100m costas, ambos na classe S2. Ele se consolida como imbatível, um verdadeiro símbolo de resiliência.
No pódio, o russo Vladmir Danilenko e o polonês Jacek Czech ficaram com prata e bronze, respectivamente.
Medalhistas do dia
José Ronaldo conquistou prata nos 50m costas pela classe S1, estabelecendo o recorde das Américas ao marcar 1min13s72. O israelense Iyad Shalabi levou ouro com 1min11s16, e o ucraniano Anton Kol ficou com bronze com 1min14s82.
A carioca de 30 anos Mariana Gesteira levou ouro nos 100m nado costas na classe S9, em uma prova amplamente disputada, superando a espanhola Nubia Marques, que ficou com prata, por 22 centésimos. Mariana finalizou em 1min08s79. A canadense Mary Jibb conquistou o bronze, realizando a prova em 1min10s63.
No revezamento medley 4x100m na classe S14, os brasileiros Arthur Xavier, Beatriz Flausino, Gabriel Bandeira e Ana Karolina Soares garantiram prata após um grande desempenho em conjunto e bateram o recorde americano ao finalizar em 4min05s98. A Grã-Bretanha levou ouro, marcando recorde mundial com o tempo de 4min02s86, e a Tailândia ficou com o bronze, que finalizou em 4min32s74.
Matheus Rheine, Lucilene Sousa, Douglas Matera e Carol Santiago fecharam o revezamento livre 4x100m 49 pontos também com medalha de prata, com 3min56s28, logo atrás da Espanha, que finalizou com 3min55s54. O Japão levou bronze com 4min07s96.
Victor Almeida ficou em quarto lugar nos 100m costas pela classe S9, com 1min03s04. O pódio foi composto pelo bielorrusso Yahor Shchalkanau (1min00s95), que levou ouro, pelo russo Bogdan Mozgovoi (1min01s30), com prata, e pelo francês Ugo Didier, medalha de bronze (1min02s08).
