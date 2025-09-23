Nesta terça-feira (23), o terceiro dia do Mundial de Natação Paralímpica, disputado em Singapura, o Brasil conquistou sete medalhas, sendo quatro de ouro. Gabriel de Araújo, o Gabrielzinho, se consagrou tricampeão do mundo nos 100m costas da classe S2.

continua após a publicidade

As outras medalhas de ouro vieram com Maria Clara Santiago nos 50m livre na S2, Beatriz Flausino nos 100m peito na classe SB14 e no revezamento 4x50 medley. Já as outras três medalhas foram de prata, com Lucilene Silva, Débora Carneiro e Samuel Oliveira.

No total, o Brasil acumula 19 pódios nessa edição no Mundial de Singapura - seis ouros, oito pratas e cinco bronzes. O país é o atual quarto colocado do quadro de medalhas.

continua após a publicidade

➡️ Recorde e medalhas: veja resultados do Brasil no Mundial de Natação paralímpica

Em busca da hegemonia

Gabrielzinho conquistou, nesta terça (23), a sua sétima medalha em Mundiais de Natação Paralímpica, todas de ouro. Com a vitória nos 100m costas na classe S2, com o tempo de 1min54s58, o brasileiro se tornou tricampeão do mundo na prova.

Agora, no decorrer da competição, Gabrielzinho vai em busca de se tornar tricampeão mundial em mais duas provas: 200m livre na S2 e 50m costas, também na classe S2.

continua após a publicidade

Gabrielzinho, durante treinamento antes do Mundial de Singapura (Foto: Wander Roberto/CPB)

Brasileira com mais medalhas em Mundiais

Carol Santiago venceu a disputa dos 50m livre na classe S12, em 27s29. Esta foi a 21ª medalha dela em campeonatos mundiais, sendo a 15ª de ouro. Nesta edição, foi a segunda vez que a atleta subiu ao pódio.

Na mesma prova, a prata ficou com outra brasileira. Lucilene Silva terminou no segundo lugar após 27s89.

Outras conquistas do terceiro dia do Mundial de Natação Paralímpica

Nos 100m peito da classe SB14, Beatriz Flausino foi ouro, com o tempo de 1min12s61, e Débora Carneiro, prata, com 1min15s08.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Samuel Oliveira, Thiago Oliveira, Alessandra Oliveira e Mayara Petzold, no revezamento 4x50m medley 20 pontos, também conquistaram a medalha de ouro, em 2min30s94. Enquanto isso, Samuel Oliveira foi prata nos 50m borboleta da classe S5, com 31s98.

Apesar de ter ficado em quarto lugar no 100m costas na classe S1, José Ronaldo, com o tempo de 2min53s88, bateu o recorde das Américas.