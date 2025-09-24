Termina mais um dia do Mundial de Natação Paralímpica, em Singapura, e o Brasil aumentou ainda mais o seu quadro de medalhas, agora com 25 conquistadas.

continua após a publicidade

➡️Com brilho de Gabrielzinho, Brasil soma mais sete medalhas no Mundial de Natação Paralímpica

Gabrielzinho mostra para o que veio

Em mais um dia de Mundial, o multimedalhista Gabriel dos Santos, conhecido como Gabrielzinho, conquistou mais um ouro durante a disputa dos 200m livres. A conquista tornou Gabriel tricampeão mundial na prova em grande estilo, com direito a recorde do campeonato mundial batido: ele finalizou em 3min58s45, enquanto Vladmir Danilenko, segundo lugar, fez em 4min07s30.

Ser tricampeão não é uma novidade para Gabrielzinho, que se sagrou ontem (22) tricampeão do mundo nos 100m costas da classe S2 (deficiência física severa). Nesta quarta (24), Gabriel levou a sua oitava medalha de ouro em Mundiais de Natação Paralímpica. É importante ressaltar que o atleta nunca levou para casa outras medalhas além do ouro, em mundiais. Consolidando-se um verdadeiro carrasco para seus adversários da classe S2.

continua após a publicidade

Agora, ao longo do torneio, ainda falta uma prova para Gabriel se sagrar tricampeão pela terceira vez: os 50m costas, também na classe S2.

Gabrielzinho foi sensação nos Jogos de Paris (Foto: Alexandre Schneider / CPB)

Outras conquistas do quarto dia de Mundial de Natação Paralímpica

Nos destaques, Talisson Glock iniciou o dia conquistando prata nos 400m livre da classe S6 (deficiências físico-motoras) com 5min00s99, logo atrás do italiano Antônio Fantin, que completou a prova em 4min52s61. A brasileira Lidia Cruz garantiu sua medalha de bronze em uma disputa acirrada dos 50m costas na classe S4 (comprometimento físico-motor significativo), ficando a apenas um milésimo de diferença (50s51) de Mira Larinova, que ocupou o quarto lugar.

➡️ Recorde e medalhas: veja resultados do Brasil no Mundial de Natação paralímpica

Para finalizar o dia, Mariana Ribeiro garantiu a medalha de prata nos 100m estilo livre na classe S9 (deficiências físicas mínimas), e a equipe de revezamento medley 49 pontos — Carol Santiago, Guilherme Batista, Thomaz Matera e Lucilene Sousa — garantiu ouro para o Brasil. Para fechar, houve também a prata no revezamento 4x100m livre misto S14 (deficiência intelectual), composto por Gabriel Bandeira, Ana Karolina, Arthur Xavier e Beatriz Carneiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Brasileiros nas finais

Além dos medalhistas, tivemos mais brasileiros nas disputas das finais: José Ronaldo ficou em quarto lugar nos 200m livre classe S1 (deficiência físico-motora mais severa); Maiara Barreto, em sexto nos 50m costas S3 (deficiência física moderada com funcionalidade nos membros). Nos 200m medley SM5 (deficiência física moderada), Samuel Oliveira terminou em quinto lugar e Tiago Oliveira, na sexta colocação. Já no feminino, Alessandra Oliveira finalizou em quarto lugar.