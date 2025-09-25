Brasil é imbatível em mais um dia de Mundial de Natação Paralímpica

A manhã desta quinta-feira (25) começou com destaque brasileiro, rendendo medalhas logo na primeira prova do dia. O Brasil aumentou ainda mais o seu quadro de medalhas, agora com 31 conquistadas.

Medalhistas do dia

Logo na primeira prova do dia, Laila Suzigan foi medalhista de bronze, estabelecendo o recorde das Américas na prova ao marcar 1min48s14 nos 100m peito na classe SB5.

Gabriel Bandeira, conhecido como Bill, obteve o ouro nos 200m medley SM14 em uma performance consistente do início ao fim, com vantagem nos nados de borboleta e costas, suas especialidades. Além da vitória, Gabriel registrou um recorde mundial ao completar a prova em 2min05s40.

As atletas brasileiras Carol Santiago e Lucilene Sousa, em uma disputa acirrada, dominaram os 100m livre na classe S12, conquistando respectivamente ouro e bronze para o país.

Carol alcançou seu 17º ouro em Mundiais, marcando um grande feito. No total, ela soma 17 ouros, quatro pratas e dois bronzes obtidos em Londres 2019, Ilha da Madeira 2022 e Manchester 2023.

A dupla, Lidia Cruz e Patrícia Pereira, foi imparável, sendo as responsáveis por levar as medalhas de prata e bronze, respectivamente, para o Brasil nos 50m livre S4, em uma disputa acirrada com a norte-americana Katie Kubiak, que ficou na primeira colocação.

Lidia Cruz no Mundial de Natação Paralímpica 2025 (Foto: Wander Roberto/CPB)

Brasil no Mundial

Mayara Petzold ficou em quarto lugar nos 50m livres na classe S6, prova disputada por centésimos, com uma diferença de apenas 4 centésimos entre o primeiro lugar, da ucraniana Anna Hontar (32s79), e o segundo, da chinesa Yuyan Jiang (32s83). O terceiro lugar ficou com a irlandesa Dearbhaile Brady (34s69).

Douglas Matera garantiu a sétima colocação nos 100m livre pela classe S12, com 55s14. O primeiro lugar foi do francês Kylian Portal, que marcou 53s16, enquanto a prata e o bronze ficaram com o ucraniano Maksym Veranksa (53s53) e o azerbaijano Raman Salei (54s01), respectivamente.

Nos 50m livre da classe S3, Maiara Barreto também alcançou o sétimo lugar, com 1min05s54. O pódio teve a estadunidense Leanne Smith (40s42) com o ouro, e as espanholas Marta Infante (43s12) e Delia Fontcuberta (47s82) com a prata e o bronze, respectivamente.

O nadador brasileiro Gabriel Cristiano foi desqualificado da prova dos 50m livre classe S8. A acusação foi de que o atleta teria queimado a saída de 15m, resultando em sua exclusão da lista.

Fechando a participação brasileira no quinto dia do Mundial de Natação Paralímpica, Matheus Rheine ficou em quinto lugar, com 1min00s13 nos 100m livre S11. O pódio foi composto pelo tcheco David Kratochvil (56s30), o ucraniano Danylo Chufarov (57s46) e o neerlandês Rogier Dorsman (57s61).