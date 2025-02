Ex-piloto de Fórmula 1 surpreende ao ingressar em novos esportes

Nikita Mazepin surpreendeu o mundo dos esportes ao anunciar uma mudança de carreira. Após uma passagem controversa pela Fórmula 1, onde correu pela Haas, o russo se definiu como um “atleta híbrido”, com planos em diversas modalidades, como o boxe. Segundo a agência de notícias russa “Tass”, o ex-piloto revelou que pretende competir em cinco modalidades este ano. A estreia do atleta no boxe está programada para o segundo semestre de 2025.

— Este ano, pretendo competir em cinco disciplinas. O mais interessante é, provavelmente, minha luta de boxe no outono [europeu] de 2025. Estamos trabalhando duro para isso, espero que tudo corra bem — destacou Nikita Mazepin.

Além do boxe, Nikita Mazepin disse que irá competir no superbike, rally-raids e triatlo. No entanto, ele não fechou as portas para o retorno à Fórmula 1. O russo afirmou que continuará treinando duro para ser competitivo nas corridas e avisou às equipes que ainda está em ótima forma para retornar, se necessário.

A paixão por artes marciais não é nova. Nikita Mazepin compareceu a várias lutas de boxe e compartilhou em suas redes sociais seus treinamentos com o campeão mundial de MMA, Nikolay Kaushansky.

Carreira de Nikita Mazepin na Fórmula 1

Nikita Mazepin correu pela Haas em 2021 e 2022 (Foto: Divulgação)

O russo ingressou na Fórmula 1 em 2021, impulsionado pelo apoio financeiro da Uralkali, empresa de seu pai, Dmitry Mazepin. Com uma temporada repleta de críticas, o piloto não conseguiu pontuar em 22 corridas e terminou o campeonato em último lugar.

O comportamento de Nikita Mazepin fora das pistas também gerou controvérsia. Seu histórico incluiu incidentes de direção imprudente, que geraram repúdio entre os próprios colegas, e um vídeo publicado nas redes sociais em que praticava uma ação inapropriada com uma mulher. O episódio foi amplamente condenado na comunidade do automobilismo, gerando pedidos de sanção, com a campanha #WeSayNoToMazepin sendo veiculada nas redes sociais e culminando em uma declaração da Haas desaprovando suas ações. O piloto pediu desculpas na ocasião.

Em 2022, Mazepin foi forçado a sair da Fórmula 1 quando a Haas rescindiu seu contrato devido às sanções impostas à Rússia. Após deixar a categoria, Nikita explorou outras modalidades do automobilismo, como a Asian Le Mans Series e os rally-raids na Rússia.