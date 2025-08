A Itália foi atropelada pela Polônia por 3 sets a 0 na final da Liga das Nações de Vôlei na manhã deste domingo (3). Além do forte talento polonês, um detalhe foi um dos destaques do confronto entre os torcedores: o erro amador de posicionamento da equipe italiana. A instabilidade do elenco causada pela comissão técnica só contribuiu com o claro favoritismo polonês no torneio internacional.

A Itália cometeu um erro grave ao entregar a escalação do segundo set com erros. Lavia foi escrito como oposto e Rychlicki como ponteiro, invertendo suas posições originais. A equipe foi obrigada a manter essa formação em quadra, o que comprometeu o sistema ofensivo e desorganizou a estrutura tática, causando instabilidade e dificultando a reação ao longo da parcial.

Erro "grotesco" da Itália é destaque negativo do jogo

Como foi a final da VNL?

O primeiro set foi equilibrado e disputado ponto a ponto, com momentos de destaque para ambos os lados. A Itália chegou a assumir a dianteira em alguns momentos, com boas jogadas de Lavia e um MONSTER BLOCK de Michieletto, mas a Polônia respondeu com força no ataque e na defesa, além de aproveitar os erros de saque italianos. Após um rally intenso e pontos decisivos de Semeniuk e do central polonês, a Polônia fechou a parcial por 25 a 22.

A Polônia dominou o segundo set com consistência e aproveitou um erro técnico absurdo da Itália, que entregou a relação de titulares invertida: Lavia escalado como oposto e Rychlicki como ponteiro. A desorganização afetou o desempenho italiano, e mesmo com tentativas de reação em grandes saques de Michieletto, a equipe cometeu muitos erros, principalmente no saque e no posicionamento. Semeniuk brilhou na ponta, e Leon anotou uma pipe a 112 km/h, garantindo à Polônia o controle da parcial, finalizada em 25 a 19.

O terceiro set foi completamente dominado pela Polônia, que abriu vantagem logo no início e não permitiu qualquer reação italiana. Com MONSTER BLOCKs, aces de Semeniuk, grande atuação de Sasak e defesas sólidas, os poloneses impuseram um ritmo forte. A Itália, apesar de algumas boas jogadas com Anzani e Romanò, seguiu cometendo erros e mostrou dificuldades para manter o equilíbrio tático. A parcial foi encerrada em 25 a 14, selando a vitória e o título para a Polônia com autoridade.

